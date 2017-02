Hückeswagen: Die gute Seele der Schwimmanfänger

Hannelore Biesenbach kümmert sich bereits seit 37 Jahren um die Teilnehmerlisten der DLRG-Schwimmkurse. Zudem ist die 76-Jährige beliebte Ansprechpartnerin für die großen und kleinen Nachwuchsschwimmer im Bürgerbad. Von Wolfgang Weitzdörfer

Manchmal wird aus einer simplen Krankheitsvertretung eine echte Lebensaufgabe. So etwa bei Hannelore Biesenbach. Eigentlich hatte die Hückeswagenerin 1980 nur ihre beiden Kinder zum Schwimmkursus der DLRG ins damalige Willi-Daume-Bad gebracht. "Ich habe dann auf sie im Foyer gewartet. Man kannte sich, auch die Frauen, die die Namen der Kursteilnehmer abhakten und das Geld dafür einsammelten", erinnert sich die heute 76-Jährige. Sie hatte damals Zeit, konnte also auch einspringen, als eine der Frauen krank wurde. "Man hat mich gefragt, ob ich aushelfen könnte - und dann bin ich dabeigeblieben, bis heute. 37 Jahre lang", sagt sie und muss selbst darüber schmunzeln, wie das Leben manchmal spielt.

Das Foyer im Hückeswagener Hallenbad sah in den 1980er Jahren noch ganz anders aus, viel karger. Und vor allem kälter. "Die Türen heute sind ja traumhaft, aber damals war es schon teilweise verflixt kalt", sagt Hannelore Biesenbach. "Im Winter haben wir dann schon mal Decken mitgebracht, damit uns nicht die Zähne klapperten."

Sie war zu Beginn für die Anfänger im Schwimmkursus zuständig. "In der Gruppe waren auch meine beiden Kinder", sagt sie. Zu jener Zeit waren alle vier Biesenbachs in der DLRG. "Mein mittlerweile verstorbener Mann, der Sohn, die Tochter und ich. Heute ist auch der Schwiegersohn dabei, er leitet die Erwachsenekurse", sagt die Hückeswagenerin. Die Kinder sind heute noch in der DLRG, auch als Ausbilder.

Wer den Schwimmkursus bei der DLRG belegt, ist automatisch Mitglied. Dass man das auch bleibt, sei heute nicht mehr selbstverständlich, sagt die 76-Jährige: "Viele treten nach dem Kursus wieder aus. Aber einige bleiben auch - so generieren wir unseren Nachwuchs."

Die Aufgaben, die sie mittlerweile alleine erledigt, gehen durchaus über das Listenabhaken und Geldeinsammeln hinaus: "Ich musste und muss immer wieder auch für Ordnung im Foyer sorgen. Oder etwa Mütter davon abhalten, dass sie zu ihren Söhnen in die Herrenumkleide gehen oder Väter zu ihren Töchtern. Da muss ich schon mal deutlich werden", sagt die Hückeswagenerin, lächelt aber dabei - denn bei ihrer Tätigkeit überwiegen die schönen Momente bei weitem.

Vor allem die Begegnungen mit den Kindern. Und weil in 37 Jahren fast zwei Generationen heranwachsen können, bleiben besondere Begegnungen nicht aus: "Da war etwa ein Vater mit seinem Sohn zum Schwimmkursus gekommen. Der Vater guckt mich an und sagt: 'Ach, Sie sitzen ja immer noch hier!' Darauf habe ich geantwortet: ,Ja, aber manchmal gehe ich schon auch nach Hause'", erzählt sie lachend. Viele der heute Erwachsenen kennt die 76-Jährige noch mit Namen: "Kein Wunder, ich habe sie ja teils über viele Jahre und verschiedene Kurse begleitet."

Die Arbeit der DLRG hält Hannelore Biesenbach für enorm wichtig, damals wie heute: "Es ist schlimm, zu sehen, wie viele Kinder nicht schwimmen können. Da braucht man sich nur mal in den Schulen umsehen." Umso schöner sei es dann, wenn die Kinder regelmäßig zu den Kursen kämen, sagt die 76-Jährige. "Die Kinder haben so viel Spaß, sie sind so offen und erzählen uns alles Mögliche von Zuhause."

Und sie selbst gehöre für die kleinen Nachwuchsschwimmer sowieso schon zum "Inventar" im Bürgerband, erklärt Hannelore Biesenbach. "Wenn ich mal im Urlaub bin, dann vermissen die Kleinen mich im Bad." Und auch die vielen Flüchtlingskinder, die bei der DLRG seit einem Jahr das Schwimmen lernen, haben sie schon ins Herz geschlossen: "Als ich kürzlich mal nicht im Bad war, haben zwei Flüchtlingskinder gefragt: Wo ist denn jetzt die andere Oma?", sagt die 76-Jährige.

Ans Aufhören denkt sie hin und wieder, letztlich aber kann Hannelore Biesenbach nicht ohne die DLRG: "Solange es gesundheitlich geht, mache ich weiter", verspricht sie.

