Hückeswagen: Die Polizei nimmt die Bever in den Fokus

Bei den für dieses Jahr geplanten Aktionswochen rund ums Thema Geschwindigkeit nimmt die Kreispolizeibehörde die Strecken rund um die Talsperren im oberbergischen Norden - und hier vor allem das Umfeld der Bever - in den Fokus.

"Wir werden da deutlich verstärkt auf den Straßen unterwegs sein", kündigte Direktionsleiter Joachim Höller gestern bei der Vorstellung der Verkehrsstatistik an. In erster Linie geht es um Geschwindigkeitskontrollen, weil überhöhtes Tempo von Auto- und Motorradfahrern immer noch die Hauptursache von schweren Unfällen ist.

Für die Tempo-Kontrollen ist die oberbergische Polizei inzwischen auch von der Ausstattung her besser gerüstet als bisher. "Wir haben jetzt ein zweites Radar-Fahrzeug", sagte Höller dazu. Außerdem gebe es mittlerweile ausreichend Laser-Messergeräte für die Streifenwagen-Besatzungen. Darüber hinaus will die Polizei in den Aktionswochen verstärkt mit den Mitarbeitern von der Bußgeldstelle des Kreises zusammenarbeiten. Repression sei wichtig, unterstrich Höller auch angesichts von aktuellen Zahlen aus dem Vorjahr. Demnach ahndete die Polizei 2016 im gesamten Kreisgebiet mehr als 23.300 Geschwindigkeitsverstöße. Mit den angekündigten Schwerpunkt-Kontrollen dürften es 2017 noch mehr werden.

Geplant sind speziell für die Polizei-Einsätze auf den Zufahrtsstraßen zur Bever auch Lärm-Messungen, bestätigte Höller. Im Hintergrund stehen die massiven Proteste von Anwohnern, die sich als Leidtragende des Motorrad-Tourismus' an der Talsperre sehen. Für unzulässigen Lärm sind im Regelfall technische Manipulationen an den Maschinen verantwortlich. Die Polizei werde mit Sachverständigen von Institutionen wie TÜV und Dekra kooperieren, um illegale technische Veränderungen an Motorrädern feststellen und in der Folge ahnden zu können, hieß es gestern. Die Polizei selbst habe inzwischen die notwendigen Geräte für Lärm-Messungen bei Motorrädern - und eine Reihe von Beamten sei auch für den Umgang damit fortgebildet worden.

(bn)