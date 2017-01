Hückeswagen: DRK zeichnet treue Lebensretter aus

Bei der Ehrung von langjährigen Blutspendern im Hotel Kniep wurden am Donnerstagabend 17 Spender vom Kreisverband des DRK ausgezeichnet. Insgesamt haben diese Hückeswagener 1500 Mal ihren Lebenssaft gespendet. Von Wolfgang Weitzdörfer

Es war ein freudiger Anlass, bei dem dennoch ein kleiner Wermutstropfen zu spüren war: Nur 17 von 24 eingeladenen Hückeswagenern waren ins Hotel Kniep gekommen, um den Dank und die Ehrung für langjähriges Blutspenden durch Rolf Braun, Vorsitzender des Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes, entgegenzunehmen. Trotz rückläufiger Beteiligung an den lebensnotwendigen Blutspenden war Braun glücklich, die engagierten Spender in der Schloss-Stadt auszeichnen zu dürfen. "Heute Abend können wir insgesamt 1500-faches Blutspenden ehren."

Braun dankte nicht nur im Namen des Roten Kreuzes, sondern vor allem im Namen aller Kranken, denen durch die Spenden geholfen wurde. Dabei betonte er, dass eine einzige Spende gleich drei anderen Menschen helfen könne. "Das Blut wird in seine Bestandteile zerlegt. Daraus gewinnen wir dann drei Präparate, die drei Kranken helfen können", erklärte er.

Der Oberbergische Kreis sei in NRW nach wie vor an der Spitze in Sachen Blutspende einzuordnen, sagte Braun weiter. "Aber auch bei uns sinken die Zahlen in den vergangenen Jahren." Eine Erklärung dafür habe man nicht, gleichwohl wolle man den Zustand nicht einfach so hinnehmen, sagte der Kreisvorsitzende. "Wir werden im Februar eine Befragung der Spender machen, um zu erfahren, woran es liegen kann, dass die Bereitschaft zurückgeht." Hildegard Kranenberg, Blutspendenbeauftragte beim Kreisverband, machte deutlich, wie sich der Rückgang auswirken kann: "Es müssen immer wieder Operationen im Krankenhaus verschoben werden, weil schlicht nicht genug Konserven da sind."

Am Donnerstagabend standen allerdings die aktiven Blutspender aus Hückeswagen im Mittelpunkt. Neben den Urkunden bekamen sie einen Einkaufsgutschein der Werbegemeinschaft, eine Anstecknadel und ein DRK-Badetuch als Anerkennung für ihr Engagement. Gleich zwei Hückeswagener wurden für stolze 125 Spenden geehrt: Wolfgang Mausbach, der am Abend verhindert war, und Heinz-Gerd Koch. Für 25 Spenden wurden acht Hückeswagener geehrt, sechs für 50, zwei für 75 und sechs für 100 Spenden (s. Info-Kasten).

Für den 67-jährigen Koch, der an der Islandstraße ein Blumengeschäft betreibt, ist das Blutspenden völlig normal. "Ich habe mit 18 Jahren angefangen, bin zuvor immer schon mit meinem Vater mitgegangen." Damals kam das DRK in die Räumlichkeiten der ehemaligen Evangelischen Volksschule, der heutigen Löwen-Grundschule. Seit der Volljährigkeit sei er immer zum Blutspenden gegangen. "Man muss nur alt genug werden, dann bekommt man auch so eine Ehrung", sagte er lachend.

40 Prozent des gespendeten Blutes seien für Krebspatienten bestimmt, erläuterte Braun. Für Koch ein weiterer Grund, weiterhin zu spenden: "Ich habe einen Fall in der Bekanntschaft, bei dem der Verdacht auf Leukämie besteht. Auf der anderen Seite können meine drei Jungs jederzeit einen Verkehrsunfall haben und auf Blutspenden angewiesen sein", sagte er ernst. Daher ist es für den 67-Jährigen eine Selbstverständlichkeit, zu spenden.

Koch machte klar, dass für ihn auch nach 125 Spenden noch nicht Schluss ist: "Ich mache weiter, so lange es mir gesundheitlich möglich ist", sagte er. Beim nächsten Termin am Mittwoch, 1. Februar, kann er indes nicht. "Weil ich schon war - am 18. Januar", sagte der Blumenhändler lachend.

Quelle: RP