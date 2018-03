Hückeswagen: Echte Kerle können tatsächlich backen

Im November geht's ans Plätzchen backen

Wiederholung Weil es den Nachwuchsbäckern so viel Spaß gemacht hat, wird es einen weiteren Backkursus "Nur für Kerle" geben: am Samstag, 10. November, wieder in den Hauswirtschaftsräumen der Realschule an der Kölner Straße. "Wahrscheinlich zeigt Thorsten Wagenrad uns dann, wie man Plätzchen backt", sagt Kolping-Vorsitzender Stephan Teders.

Kontakt Stephan Teders, Tel. 82371, E-Mail an info@ kolping-hueckeswagen.de