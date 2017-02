Hückeswagen: Ein Abend der leisen Töne mit "Lei und Uli"

Bergisches Land meets Shanghai: Diese auf den ersten Blick sehr exotisch anmutende Kombination wollten sich am Samstagabend gut 30 Zuschauer im Kultur-Haus Zach nicht entgehen lassen. Die Sopranistin Lei Errenst und der Gitarrist Ulrich Spormann hatten sich "Lei und Uli" zusammengetan und sich den Perlen der Popmusik gewidmet.

Dabei hatten beide durchaus respektable Erfahrungen vorzuweisen: Sängerin Lei, die nicht nur mit ihrer ausgebildeten Stimme zu punkten wusste, sondern auch immer wieder ihr Cello erklingen ließ, war lange Jahre als Ensemble-Sopranistin bei der Shanghaier Philharmonie angestellt. Gitarrist Uli, der versiert die akustischen sechs Saiten bediente, war außer in Rock- und Skifflebands unter anderem auch als Solo-Gitarrist beim Remscheider Blues-Urgestein Dr. Mojo aktiv. Diese Erfahrungen konnte man heraushören, sie machten den Abend zu einer ansprechenden Angelegenheit.

Dabei war besonders schön zu sehen, wie gut "Lei und Uli" miteinander harmonierten. Es half, dass sie sich jede Menge Klassiker für ihr Programm ausgesucht hatten. Etwa "No Woman No Cry" von Bob Marley. Den Hit hatten sie jedoch in einer etwas weniger bekannten Version von Folk-Ikone Joan Baez interpretiert. Dazu passten die sanften Cellotöne wunderbar. Überhaupt war die Musik sehr zart angelegt, wie auch in der wunderschönen und zweistimmig dargebotenen Ballade "All Out Of Love" von der Band Air Supply zu hören war.

Auch Chinesisches wurde geboten: So spielte das Duo ein wunderschönes Lied, in dem die Nachthyazinthe besungen wurde, die zu blühen beginnt, wenn alle schlafen. Ebenfalls mit Cello dargeboten wurde mit "Yesterday" hingegen ein sehr häufig gecovertes Stück der Beatles, das durch die sanfte Interpretation noch mehr an Durchschlagskraft gewann.

Den regulären Abschluss des Abends markierte später ein Boogie-Woogie für Gitarre und Cello, bei dem das Publikum begeistert mitklatschte und Musikerin Lei auf eindrucksvolle Art und Weise ihrem Cello die Boogie-Melodien entlockte.

Aber, und da war man sich zwischen den beiden Musikern und dem Publikum ziemlich schnell einig: Der viel bessere Abschluss für diesen rundum gelungenen Konzertabend der leisen Töne wäre dann doch das eher melancholische "Gute Nacht, Freunde" vom Liedermacher-König Reinhard Mey. Aber auch das reichte dem Publikum im Kultur-Haus noch nicht, und so gab es obendrauf als wirklich endgültigen Abschiedssong noch Revolverhelds musikalische Liebeserklärung "Ich lasse für Dich das Licht an".

(wow)