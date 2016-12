Hückeswagen: Eitel Sonnenschein beim diesjährigen Weihnachtsgeschäft

Uwe Heinhaus und seine Mitarbeiter haben am Tag vor Heiligabend alle Hände voll zu tun: "Es ist der klassische Run zum Schluss hin", sagt er, während er gerade einen riesigen Koffer in schönes Geschenkpapier verpackt. "Gut so?", fragt er den Kunden, der nickt zustimmend. Von Wolfgang Weitzdörfer

"Es ist eine wunderbare Stimmung in der Stadt - ab und zu noch einen passenden Spruch loslassen und dann passt alles. Ich bin absolut zufrieden", sagt Heinhaus. Auch Heike Albus ist guter Dinge: "Wir hätten zwar sicherlich nichts gegen etwas Schnee gehabt, aber auch so können wir nicht klagen", sagt die Besitzerin vom Schuhgeschäft Albus. Bei Frauen seien Stiefeletten der Klassiker, für die Feiertage darf's hingegen auch was Schickeres sein. "Bei Männern geht der klassische Sneaker nach wie vor am besten", sagt Albus.

Renate Poranzke vom Kindermodeladen Bubble's am Etapler Platz ist ebenfalls zufrieden: "Wir hatten ja für die lange letzte Adventswoche noch einen echten Run erwartet -und der ist auch eingetreten", sagt sie. Die Kauflaune habe sich auch nicht von der chaotischen Parksituation auf dem Etapler Platz trüben lassen, sagt Poranzke weiter. Dirk Sessinghaus vom Modehaus Sessinghaus findet hingegen, dass sich das Kundenaufkommen gerade wegen der langen letzten Adventswoche schön auf diese verteilt habe - und ist ebenfalls sehr zufrieden: "Wir bewegen uns vom Verkaufsgeschäft her etwa auf dem Vorjahresniveau, das ist schon sehr zufriedenstellend. Es hätte aber doch gerne länger so kalt bleiben können wie um den Hüttenzauber herum", sagt Sessinghaus und fügt an: "Da hat ja wirklich alles perfekt gepasst."

Das sieht auch Christoph Winkler so, der richtig glücklich wirkt: "Das Weihnachtsgeschäft war in diesem Jahr sehr viel besser als erwartet", sagt er strahlend. Auch er lobt vor allem den Effekt des Hüttenzaubers, der viele Menschen von außerhalb erstmals in sein Modegeschäft gebracht habe. "Und die kommen dann wieder, viele haben beim ersten Besuch den einen oder anderen Wunsch entdeckt, den sie sich oder den Liebsten jetzt erfüllen", sagt Winkler. Überhaupt habe er eine durchaus hohe Großzügigkeit bei den Kunden festgestellt: "Die Leute schenken zu Weihnachten gerne Sachen, die hochwertiger und damit auch teurer sind." Und auch beim Stilmix nebenan ist man schwer beschäftigt, am letzten Tag vor Heiligabend: "Alles ist gut, wir können nicht klagen und sind mehr als zufrieden", sagt Inhaber Karsten Schlickowey, der zusammen mit seiner Frau und einer weiteren Mitarbeiterin hinter dem Tresen steht und Geschenke verpackt.

Quelle: RP