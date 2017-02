Hückeswagen: Ende Januar leben 20 Hückeswagener weniger in der Stadt

Die Berg- und Talfahrt bei den Einwohnerzahlen der Schloss-Stadt geht weiter. Nachdem diese drei Monate lang gesteigen waren, sank sie im Januar wieder - und zwar deutlich unter die 16.000er-Marke.

Wie Anastasia Rosenbach vom Bürgerbüro gestern mitteilte, hatten zum 31. Januar nur noch 15.525 Männer und Frauen ihren Hauptsitz in Hückeswagen gemeldet - 18 weniger als noch im Dezember und exakt so wenige wie zuletzt im November 2015. Dazu kommen 459 Hückeswagener mit einem Nebenwohnsitz (minus zwei), so dass zum Ende des Vormonats 15.984 Einwohner in der Schloss-Stadt gemeldet waren und damit 20 weniger als zum Jahresende.

Ein Faktor für den Rückgang war erneut die Diskrepanz zwischen den beim Einwohnermeldeamt angezeigten Geburten mit zwölf und den Sterbefällen mit 17.

In Hückeswagen lebten Ende Januar 1249 Menschen mit einer anderen Staatsangehörigkeit - ihre Zahl war im Vormonat um acht zurückgegangen.

(büba)