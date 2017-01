Bürgermeister von Hückeswagen im Interview: "Engagierte sind der eigentliche Schatz der Stadt"

Der Bürgermeister Dietmar Persian blickt im Interview mit unserer Redaktion zufrieden auf 2016 zurück. Für das neue Jahr sieht er viele Aufgaben. Hier lesen Sie das Gespräch in voller Länge.

Herr Persian, wie haben Sie die Feiertage und den Jahreswechsel verbracht?

Persian An Weihnachten feiern wir vor allem, dass Gott Mensch wurde. Darum waren wir Heiligabend gemeinsam in der Christvesper und haben anschließend als Familie gefeiert. Überhaupt ist Weihnachten bei uns ein Fest, bei dem sich die Familie trifft. Da unsere Kinder inzwischen alle nicht mehr bei uns wohnen, ist es dann doch etwas Besonderes, wenn alle zusammenkommen.

Und beruflich?

Persian Die letzte Woche im Jahr war die Stadtverwaltung ganz normal geöffnet, und ich habe die Zeit unter anderem genutzt, um einige Besuche zu machen. Zum Beispiel habe ich unserem ehemaligen stellvertretenden Bürgermeister Hans Willi Kuech zum 80. Geburtstag gratuliert.

Haben Sie gute Vorsätze gefasst?

Persian Mein Arzt sagt mir immer, dass ausgewogene Ernährung und viel Bewegung wichtig ist, um körperlich fit zu bleiben. Daran versuche ich mich nicht nur am Anfang des Jahres zu erinnern. Darum werden sicherlich auch 2017 viele Wanderungen mit meiner Frau und unseren Freunden im Bergischen Land auf dem Plan stehen. Und ich denke über ein E-Bike nach, um vielleicht das eine oder andere Mal auch mit dem Rad zur Arbeit fahren zu können.

Wie schätzen Sie da das abgelaufene Jahr 2016 mit Blick auf die Stadt ein?

Persian 2016 war ein Jahr, in dem wir im Stadtrat und in der Verwaltung vieles vorangetrieben haben. Die letzten Gewerbegrundstücke in West 2 sind verkauft, und es wird dort weiter fleißig gebaut. Die Vorbereitungen für West 3 laufen auf Hochtouren, so dass wir ab 2018 hier weitere Betriebe ansiedeln können. Auch im Bereich des Wohnens hat sich einiges getan.

Zum Beispiel?

Persian Wir haben eine aus meiner Sicht notwendige Diskussion über neuen Mietwohnungsbau in Hückeswagen angestoßen und dafür den Bereich Ewald-Gnau-Straße/Bolzplatz vorgeschlagen. Es gibt hier unterschiedliche Auffassungen, was auch nicht weiter verwunderlich ist. Darüber diskutieren wir offen und werden in diesem Jahr eine Entscheidung treffen. Durch den Ankauf von Flächen zwischen Hallenbad und Kölner Straße über unsere HEG haben wir Optionen für eine weitere stadtnahe Wohnbebauung.

Und das Thema "Infrastruktur"?

Persian Die wurde im vorigen Jahr in verschiedenen Bereichen auf Vordermann gebracht: Die Sanierung der B 237, Peterstraße, die Straßensanierungen durch den Bauhof in Röttgen oder Großenscheidt, der Neubau des Kreisels in Wiehagen, die Leitungserneuerung durch die BEW an verschiedenen Stellen, der Breitbandausbau der Telekom in großen Teilen des Stadtgebietes – um nur einige wichtige Dinge zu nennen. Das alles macht unsere Stadt zukunftsfest.

Und wie war das Event-Jahr 2016?

Persian Im Rückblick denke ich an viele großartige Veranstaltungen: vom Kinderdorf über das Weinfest bis zum Altstadtfest, von der Bierbörse über das Drachenbootrennen bis hin zum "Hüttenzauber". Besonders gefreut habe ich mich über den ersten Platz, den unsere Jugendfeuerwehr beim Kreiswettbewerb in Lindlar gemacht hat.

Wo gab es Probleme?

Persian Der Etapler Platz ist nach wie vor eine Baustelle. Vielleicht wäre es besser gewesen, von Anfang an realistischere Bauzeiten anzukündigen. Aber es wird jetzt sehr deutlich, dass hier – mitten in unserer Stadt – etwas sehr Gutes entsteht. Im Schulbereich ist manches im Umbruch. Der Trägerwechsel bei der Offenen Ganztagsgrundschule ist leider nicht so rund gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben. Aber jetzt sind die personellen Lücken geschlossen, und wir sind an beiden Grundschulen auf einem guten Weg zusammen mit dem Internationalen Bund. Obwohl wir im uns Rat völlig in der Unterstützung unserer Freiwilligen Feuerwehr einig sind, gab es bei der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes zunächst keinen Konsens. Das ist aber nach dem Ratsbeschluss im November Vergangenheit. Als nächste große Aufgabe haben wir die Erweiterung oder einen Neubau für die Hauptwache in der Innenstadt vor der Brust. Die Vorplanungen laufen bisher gut. Ein letzter Punkt: Die Zusammenlegung der beiden Stadtarchive an einem Standort in Wipperfürth hat im Vorfeld zu einiger Kritik geführt. In der Umsetzung läuft es aber sehr gut, und ich bin sicher, wir haben eine gute und zukunftsfeste Lösung gefunden.

Was verlief positiv – und vielleicht auch positiver als gedacht?

Persian Ein wichtiger Schritt war die Gründung der Förderschule Nordkreis mit dem Hauptstandort Erich-Kästner-Schule und dem Nebenstandort Armin-Maiwald-Schule in Radevormwald. Damit können wir für beide Städte sicherstellen, dass die Schüler ein optimales Angebot vor Ort haben. So eine Schulzusammenlegung ist immer eine große Herausforderung, aber die Schulleitung und die Schulverwaltungen haben hier ganze Arbeit gemacht, so dass auch das auf eine erfolgreiche Bahn gelenkt wurde.

Welche wichtigen Themen stehen für 2017 noch auf der Agenda der Stadtverwaltung?

Persian Das Thema "Breitbandausbau" hat sicher eine bedeutende Rolle, um auch auf diesem Wege die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu gewährleisten. Und erfreulicherweise werden auch in Hückeswagen wieder mehr Kinder geboren. Dies und geänderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen führen dazu, dass wir mehr Kindergartenplätze insbesondere für die Kinder über drei Jahre benötigen. Da gibt es einen spürbar höheren Bedarf, der im Moment nicht gedeckt werden kann.

Wie kann das Problem gelöst werden?

Persian Wir treffen uns im Januar mit Vertretern des Kreisjugendamts, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir das Problem lösen. Das kann eine Erweiterung eines vorhandenen Kindergartens oder auch ein ganz neuer Kindergarten sein.

Könnte das Thema "Motorradlärm" an Brisanz gewinnen?

Persian Es ist ja deutlich zu spüren, dass hier immer mehr Menschen genervt sind. Aber das Thema ist überhaupt nicht neu, und ich warne auch davor, die Ursache alleine in einem Motorradtreff an der Bever zu sehen! Eigentlich ist es ein Problem, was überall in ländlichen Regionen am Rande großer Ballungsgebiete auftaucht. Deshalb muss es aus meiner Sicht neben konkreten Maßnahmen vor Ort auch überörtlich angegangen werden, gegebenenfalls durch schärfere Normwerte und stärkere Kontrolle der Einhaltung dieser Werte.

Wird die Unterbringung der Flüchtlinge womöglich noch einmal ein so brisantes Thema werden wie Ende 2015?

Persian Davon gehe ich nicht aus. Meine Mitarbeiter haben gute Arbeit gemacht, und wir haben genug Möglichkeiten, Flüchtlinge unterzubringen. Es ist sicherlich gut, dass wir hier 2015 und 2016 mit großer Kraftanstrengung ausreichend Möglichkeiten geschaffen haben – das ist nicht in allen Kommunen so gut gelungen wie bei uns. In der Unterbringung sehe ich also nicht das Problem.

Und worin schon?

Persian Aus meiner Sicht beginnt erst die größte Herausforderung, nämlich die Integration der Menschen in unsere Gesellschaft. Die Flüchtlinge, die ab August 2016 eine Anerkennung erhalten haben oder uns jetzt weiter zugewiesen werden, bleiben im Rahmen der Wohnsitzauflage zumindest für drei Jahre auch bei uns wohnen. Das ist gut so, weil nun alle wissen, auf was sie sich einstellen können.

Wie hat die Stadt darauf reagiert?

Persian Wir haben einen Sozialarbeiter eingestellt und uns im Verwaltungsbereich verstärkt, um die Menschen etwa bei der Wohnungssuche, bei Kontakten zu Nachbarn und Vereinen, in Kindergärten und Schulen sowie bei Sprachkursen zu unterstützen. Viele Ehrenamtliche und unsere hauptamtlichen Kräfte leisten hier nach wie vor eine ganz wichtige Integrationsarbeit.

Für März 2018 ist die Schließung von Magna Powertrain, immerhin der zweitgrößte Arbeitgeber der Schloss-Stadt, angekündigt. Können Sie als Chef-Wirtschaftsförderer der Stadtverwaltung darauf Einfluss nehmen? Und wenn ja, wie?

Persian Natürlich ist es in erster Linie eine unternehmerische Entscheidung, welche Produkte wo produziert werden und welche Standorte sinnvoll sind. Dennoch kann ich den Unmut der Belegschaft sehr gut verstehen. Mein Herz schlägt da deutlich stärker auf der Seite der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Standort läuft profitabel, wenngleich der Kostendruck im Automobilbereich ständig steigt und es insgesamt schwieriger wird. Ich halte mit beiden Seiten intensiven Kontakt und versuche, gemeinsame Lösungen zu unterstützen. Aus meiner Sicht sind Betriebsrat und Unternehmensführung sehr ernsthaft bemüht, einen tragfähigen Kompromiss zu erzielen.

Wenn Sie sich gedanklich ein Jahr weiterbewegen – wo sehen Sie Hückeswagen dann?

Persian Hückeswagen ist die Stadt, wo es sich gut "leben und lieben" lässt (so heißt es im Stadt-Logo; Anm. d. Red.). Das werden wir auch 2017 unter Beweis stellen mit tollen Veranstaltungen, mit einem dann fertigen schmucken Einkaufszentrum mitten in der Stadt rund um Etapler Platz und Islandstraße sowie mit dem kurz vor dem Start stehenden neuen Gewerbegebiet an der B 237 bei Junkernbusch.

Was erhoffen Sie sich von ihren Mitbürgen? Was erwarten Sie von ihnen?

Persian In Hückeswagen sind ganz viele Menschen engagiert, in den Sport- und Kulturvereinen, in den sozialen Diensten und im Flüchtlingsnetzwerk, in den Kirchen und Gemeinden, im Stadtmarketing und Werbegemeinschaft, in der Kommunalpolitik und den Rettungsdiensten. Sie tun ihren Dienst an anderen mit großem Einsatz und großer Leidenschaft. Ich wünsche mir, dass dies auch in diesem Jahr so bleibt. Diese Menschen sind der eigentliche Schatz unserer Stadt.

Stephan Büllesbach stellte die Fragen.

Quelle: RP