Hückeswagen: Etapler Platz: auch samstags arbeiten

Die Verantwortlichen für die Neugestaltung des Etapler Platzes, der in der kommenden Woche mit dem Einrichten der Baustelle beginnen soll, wollen alles daran setzen, dass die Bauarbeiten so schnell beendet werden wie möglich.

Stephan Büllesbach (büba) ist Redakteur in Hückeswagen.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Ihren Beitrag dazu leisten will auch die Wipperfürther Firma Schulte Nachfolger Tiefbau. Deren Geschäftsführer Frank Schuster sagte bei der Besprechung am Donnerstag im Schloss: "Wir werden nicht um 16 Uhr den Hammer fallen lassen." Er ließ durchblicken, dass seine Mitarbeiter länger und auch an Samstagen arbeiten würden, wenn es die Situation notwendig macht.

Darauf hoffen vor allem die Händler am Etapler Platz, die aufgrund der neuesten, veränderten Planungen große Befürchtungen haben (die BM berichtete gestern). Ihre Hoffnung ist, dass der Etapler Platz bis Ende Juli gepflastert sein wird und dass sich diese Arbeiten nicht bis in den August hineinziehen, wenn ihre umsatzstarke Zeit beginnt.

Nicht genutzt werden kann während der kompletten Bauphase die Hälfte des Parkplatzes Wupperaue an der Lärmschutzwand. Denn dieser Bereich wird als Materiallager und Stellfläche für die Maschinen benötigt. Auf der zu den Häusern am Schwarzen Weg hin gelegenen Hälfte kann jedoch geparkt werden; an ihrem Ende wird ein Wendehammer eingerichtet.

Die Stadt rät zudem, während der Baumaßnahmen verstärkt die Tiefgarage unter dem Neubau und dem Rewe-Markt zu nutzen. "Beide Tiefgaragen können über die zentrale Zufahrt am Parkplatz Bürgerbüro erreicht werden", teilt Bauamtsleiter Andres Schröder mit. Die Nutzung der Tiefgarage sei für alle kostenfrei.

(büba)