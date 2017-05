später lesen Hückeswagen FaB unterstützt das Kinderdorf im August 2017-05-03T18:17+0200 2017-05-04T00:00+0200

Die FaB wird das Kinderdorf auch in diesem Jahr wieder finanziell unterstützen: Der politische Verein übernimmt für ein Kind aus einer einkommensschwachen Familie die 110 Euro an Gebühren für die Teilnahme an dem großen Ferienprojekt des städtischen Jugendzentrums. Das entschieden die Mitglieder bei der Hauptversammlung.