Hückeswagen: Fast eine Million Euro vom Land für Schulen in der Stadt

Fast eine Million Euro vom Land für Schulen in der Stadt

Fast 920.000 Euro bekommt die Stadt Hückeswagen aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" vom Land Nordrhein-Westfalen. Das Geld wird von diesem Jahr an und bis 2020 in vier Teilbeträgen in Höhe von je knapp 230.000 Euro ausgezahlt. Von Brigitte Neuschäfer

Der Stadtrat hatte in dieser Woche beschlossen, dass die Gesamtsumme in die räumliche Zusammenlegung von Haupt- und Realschule fließen soll. Dafür sind im Haushaltsplan der Stadt weiterhin zwölf Millionen Euro eingeplant, obwohl nach ersten Kostenschätzungen inzwischen von Ausgaben in Höhe von etwa 20 Millionen Euro auszugehen ist (die BM berichtete).

Das Geld vom Land ist demnach nur ein vergleichsweise kleiner Beitrag zu einer der großen Investitionen, die sich die Schloss-Stadt trotz anhaltend schlechter Finanzlage für die kommenden Jahre vorgenommen hat.

Ob es allerdings tatsächlich zu der schon 2015 vom Rat beschlossenen Zusammenlegung von Real- und Hautschule auf dem heute nur von der Hauptschule genutzten Gelände an der Weststraße kommen wird, ist wegen der absehbaren Kostenexplosion inzwischen nicht mehr so sicher, wie es zu Jahresbeginn noch zu sein schien. Alle Überlegungen zur Schulentwicklung in Hückeswagen und damit vor allem auch der Schultausch kommen neu auf den Prüfstand. Das Ergebnis dieser auch vom Bürgermeister geforderten "Denkpause" ist offen.

Das Geld vom Land gehe der Stadt aber nicht verloren, wenn der erste Teilbetrag für die Zusammenlegung in diesem Jahr noch nicht abgerufen werde: Das unterstrich Dietmar Persian in der Ratssitzung. Die Mittel könnten auf das nächste Jahr übertragen werden. Dann müssen sie allerdings abgerufen werden, sonst geht Hückeswagen leer aus.

Das gemeinsame Förderprogramm des Landes und der NRW-Bank hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Damit soll bis 2020 die Schul-Infrastruktur in den nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden verbessert werden. Die planerische Basis dafür hat die Stadt Hückeswagen mit ihrem Schulentwicklungsplan bereits geschaffen.

Er sieht neben der Zusammenlegung von Haupt- und Realschule auch den darauf folgenden Umzug der Löwen-Grundschule ins heute von der Realschule genutzte Gebäude an der oberen Kölner Straße vor. Die beiden Grundschulgebäude an der unteren Kölner Straße würden damit freigesetzt und könnten von der Stadt anderweitig genutzt oder an Investoren verkauft werden.

