später lesen Hückeswagen Feuer und Flamme für American Football FOTO: jürgen Moll FOTO: jürgen Moll 2018-03-25T15:07+0200 2018-03-26T00:00+0200

Sich für die Allgemeinheit zu engagieren, ist den Mitgliedern und Spielern des Football-Vereins Phoenix nicht neu. "Wir haben auch schon Blumenbeete neu bepflanzt, als wir noch in Hämmern trainiert haben", erinnert sich Darius Drothen, der seit sechs Jahren dem Verein angehört. Seit knapp einem Jahr trainieren die Spieler auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle. Daher ist es für den Verein Ehrensache, sich auch an der "Aktion Saubere Stadt" in Hückeswagen zu beteiligen.