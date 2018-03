Hückeswagen: Feuerwehr gut ausgerüstet und ausgebildet

Freiwillige Feuerwehr feiert Jubiläum

Gründung Im Jahr 1868 gründetet sich in Hückeswagen eine Turner-Feuerwehr. In diesem Jahr feiert die Freiwillige Feuerwehr das 150-jährige Bestehen.

Festivitäten Am 22. April gibt es einen Festkommers in der Mehrzweckhalle. Am 16. Juni veranstaltet die Feuerwehr einen Tag der offenen Tür mit Blaulichtmeile auf der für den Verkehr gesperrten Bahnhofstraße. Ausgestellt werden historische und aktuelle Fahrzeuge von Feuerwehr, THW, DRK, Malteser und Johanniter.