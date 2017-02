Hückeswagen: Feuerwehr-Neubau wohl im Brunsbachtal

Der Löschzug Stadt braucht dringend eine neue Unterkunft. Vieles spricht für einen Umzug der Freiwilligen Feuerwehr von der Bachstraße in einen Neubau im Brunsbachtal. Dieser Standort hat viele Vorteile, bestätigt eine Architektin. Von Brigitte Neuschäfer

Das alte Feuerwehrgerätehaus an der Bachstraße unterhalb vom Schloss entspricht schon lange nicht mehr den Bedürfnissen der Freiwilligen Feuerwehr und den Anforderungen an den Brandschutz in Hückeswagen. Eine Sanierung und die ausreichende Erweiterung des Gebäudes sind dort nicht möglich: Die zur Verfügung stehenden Flächen sind zu klein. Deshalb muss für den Löschzug Stadt und die Wehrleitung unter Karsten Binder ein neues Feuerwehrhaus an einem anderen Standort her. Am ehesten geeignet ist ein Grundstück an der Straße Zum Sportzentrum im Brunsbachtal. Das haben erste Voruntersuchungen des Planungsbüros kplan im Auftrag der Stadt ergeben. Jana Bingener, Architektin und Projektleiterin bei kplan, stellte die Ergebnisse am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss vor.

Vier mögliche Standorte für den Feuerwehr-Neubau hatten sie und ihre Kollegen sich nach Vorgesprächen mit der Wehrleitung und der Stadtverwaltung näher angesehen: West 3 bei Kammerforsterhöhe, den Bolzplatz in Wiehagen, das vorhandene Gelände an der Bachstraße und das Grundstück neben den Parkplätzen im Brunsbachtal.

Schnell stand danach fest: West 3 scheidet aus, weil es zu weit vom Stadtzentrum entfernt liegt. Die gesetzlich für Notfall-Einsätze vorgeschriebenen Hilfsfristen könnten von dort aus nicht eingehalten werden. Auch an der Bachstraße kann's für die Feuerwehr nicht weitergehen, weil eben zwingend notwendige Flächen fehlen. Der Bolzplatz Wiehagen kommt ebenfalls nicht in die engere Wahl: Er liegt mitten in einem großen Wohngebiet und ist nur über die August-Lütgenau-Straße, eine der steilsten Straßen im Stadtgebiet, zu erschließen. Der Verbindungsweg vom Bolzplatz zur August-Lütgenau-Straße ist überdies zu eng, Begegnungsverkehr dort nicht möglich. Übrig blieb bei der Standort-Suche also am Ende nur die Straße Zum Sportzentrum.

Laut Bingener spricht viel für den Neubau des Feuerwehrhauses dort: Die Wege zur Innen- und Altstadt und auch nach Wiehagen sind kurz, das Grundstück ist verkehrlich gut erschlossen und groß genug für die Fahrzeughalle, alle übrigen notwendigen Räume und die benötigten Freiflächen. Einige bisher vorhandene Parkplätze nahe der Mehrzweckhalle würden zwar wegfallen, das kann laut kplan an andere Stelle in direkter Umgebung aber kompensiert werden. "Das Gelände an der Straße Zum Sportzentrum ist definitiv der beste Standort": Dieses Fazit zog die Projektleiterin.

Gar nicht erst untersucht worden war ein Neubau im Stadtpark, obwohl auch ein Standort dort schon im Gespräch war. Bürgermeister Dietmar Persian begründete das auf Nachfrage von Frank Moritz (CDU) so: "Wir sind der Ansicht, dass der Stadtpark als grüne Naherholungsfläche mitten in der Stadt weiterhin eine wichtige Funktion hat. Das wollen wir nicht aufgeben."

Erste grobe Kostenschätzungen gibt es auch bereits. Danach müsste die Stadt in den Neubau eines Feuerwehrhauses im Brunsbachtal rund 4,8 Millionen Euro investieren. Hinzu kämen noch Kosten für den Erwerb des Grundstücks und später für die Einrichtung. Eingeplant hat die Stadt bisher sechs Millionen Euro für das neue Domizil der Freiwilligen Feuerwehr. Das Projekt soll schnell, also innerhalb der nächsten Jahre umgesetzt werden, da die Verhältnisse an der Bachstraße untragbar geworden und längst nicht mehr mit dem Brandschutzbedarfsplan in Einklang zu bringen sind.

