Hückeswagen: Feuerwerkskörper löste Brand wohl aus

Das Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses auf dem Fürstenberg ist nicht auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Wohnungen auf der linken Gebäudeseite bleiben weiterhin gesperrt, denn noch können die Leitungen nicht repariert werden. Von Stephan Büllesbach

Wo am Nachmittag des Neujahrstags noch Hochbetrieb herrschte, ist am Morgen danach Ruhe eingekehrt. Das Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen und Rettungskräften ist verschwunden. Doch auch der in der Nacht gefallenen Schnee kann die Zeichen des Kellerbrands kaum verdecken – immer noch klafft ein schwarzes Loch in der Seitenfassade. Da, wo der Brandherd lag.

Gegen Mittag waren die Brandermittler der Kriminalpolizei gekommen, um nach der Brandursache zu forschen. "Ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden", teilte Polizei-Sprecher Michael Tietze mit. "Ausgelöst hat den Brand vermutlich ein Feuerwerkskörper, der durch ein nicht geschlossenes Fenster in den Keller gelangt ist." Irgendwer muss daher am Nachmittag am Haus gezündelt haben. Die zwei Jugendlichen, die von Zeugen beim Wegrennen vom Haus Nr. 2 gesichtet und später von Polizisten vernommen wurden, sind jedenfalls wieder auf freiem Fuß. "Sie bestreiten, irgendetwas mit der Tat zu tun zu haben", sagte Tietze.

FOTO: Stephan B�llesbach

Während die Mieter der rechten Haushälfte schon am Sonntagabend wieder in gesperrten Wohnungen zurückkehren konnte, ist ein Großteil der Wohnungen auf der linken Seite weiterhin nicht bewohnbar. "Durch den Brand wurden die Abwasserleitungen unter der Kellerdecke beschädigt, außerdem ist die Wasserleitung geplatzt", berichtete Dieter Klewinghaus, Leiter des Regionalen Gebäudemanagements bei der Stadt. Die Mieter des linken Gebäudeteils haben kein fließendes Wasser und können ihre Toilette nicht benutzen.

Einige der betroffenen Anwohner sind bei Freunden oder Verwandten untergekommen, etwa zehn hat die Stadt vorübergehend in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht. Dort werden sie wohl noch wenigstens zwei bis drei Tage ausharren müssen, denn mit der notwendigen Reparatur der Leitungen kann noch nicht begonnen werden. "Wir müssen erst abwarten, was die Versicherung sagt", betonte Klewinghaus. Deren Vertreter werde die Schäden heute begutachten.

Bürgermeister Dietmar Persian ist aus zweierlei Gründen zufrieden. Zum einen habe das Zusammenspiel aller Rettungskräfte am Sonntag hervorragend funktioniert. Zum anderen lobte er die große Hilfsbereitschaft der Nachbarn vom Fürstenberg: "Ich war davon sehr angetan", versicherte er. So hätten Anwohner der Nachbarhäuser diese spontan geöffnet und die Mieter des Hauses Gerhart-Hauptmann-Straße 2 hineingebeten. Dort fanden sie Schutz vor der Kälte, erhielten einen Kaffee, konnten die Toilette benutzen und dort betreut werden. Persian: "Das waren einfache Dinge, die aber zeigen, dass wir hier zusammenstehen."