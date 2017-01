Hückeswagen: Flüchtling steht ein zweites Mal vor dem Nichts

Schon einmal hat George Nseir alles zurückgelassen müssen, als er aus seiner syrischen Heimat nach Deutschland floh. Ansonsten wäre der 24-Jährige nach Abschluss seines BWL-Studiums vom Militär eingezogen worden und hätte im Bürgerkrieg kämpfen müssen. Jetzt gehört er zu den Bewohnern des Hauses Gerhart-Hauptmann-Straße 2, die nach dem Brand ihre Wohnungen erst einmal nicht nutzen können.

Seit Oktober 2015 lebt Nseir in Hückeswagen. Ende vorigen Jahres erhielt der Asylbewerber seine Anerkennung für drei Jahre, am 1. November war er in seine erste eigene Wohnung gezogen. Jetzt lebt Nseir erneut in einer Flüchtlingsunterkunft. Der Grund: Seine Wohnung lag direkt über dem Brandherd. Durch das gekippte Küchenfenster war der Rauch samt giftiger Dämpfe hineingezogen und hatte die komplette Einrichtung kontaminiert.

"George Nseir war rundum angekommen, jetzt steht er noch einmal vor dem Nichts. Eine ganz tragische Geschichte", sagt Deike Schütte vom Flüchtlingsnetzwerk. Mit gebrauchten Möbeln und einem Budget vom Jobcenter war die Wohnung eingerichtet worden, eine Hausratversicherung gab es noch nicht. "Alles muss nun raus und auf den Müll", sagt Schütte. Die Dämpfe seien in die Kleidung, Möbel und Tapeten gezogen. Es wird lange dauern, bis die Wohnung wieder bewohnbar ist." Dabei sei es für die Asylbewerber auch mental ein riesiger Schritt, vom Übergangsheim in eine eigene Wohnung zu ziehen und wieder ein Individuum sein zu können.

"Das war eine traurige Silvesterüberraschung", sagt George Nseir. Er habe den Jahreswechsel bei seiner Tante in Münster verbracht und dort vom Brand erfahren. Ob er noch einmal Geld für neue Möbel bekommt, weiß er nicht. "Ich muss das Gespräch mit dem Jobcenter abwarten", sagt der 24-Jährige. Zwei Monate kann es noch dauern, bis die Wohnung wieder bewohnbar ist. "Ich suche auch nach einer anderen Wohnung, aber die meisten sind weiter weg von der Stadt", sagt Nseir, der auf den Linienbus angewiesen ist.

(heka)