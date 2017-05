Hückeswagen: Freie aktive Bürger auf Oppositions-Kurs

Die FaB sieht sich weiter in der Rolle der Opposition. Das wurde bei der Hauptversammlung deutlich. Wichtige Themen waren der Schultausch und die neue Feuerwache. Kritik an Ratsmehrheit und Verwaltung gab's reichlich. Von Brigitte Neuschäfer

Die FaB ist unzufrieden: Sowohl mit der Stadtverwaltung unter Bürgermeister Dietmar Persian als auch mit Beschlüssen der politischen Mehrheit im Rat. Deutlich wurde das einmal mehr bei der Hauptversammlung des politischen Vereins unter Vorsitz von Brigitte Thiel am Dienstagabend im Hotel Kniep. Unter anderem sprach Thiel, die auch Fraktionsvorsitzende der FaB im Stadtrat ist, den schon seit 2015 von der Ratsmehrheit beschlossenen Schultausch an, der inzwischen wegen der absehbaren Kosten-Explosion auf der Kippe steht.

Zwölf Millionen Euro hatte die Stadt für die räumliche Zusammenführung von Real- und Hauptschule am Standort Weststraße ursprünglich eingeplant. Inzwischen gehen konkretere Kosten-Schätzungen von 20 Millionen aus: "Eine für unsere Stadt utopische Summe", sagte Thiel. Die FaB treibe überdies die Sorge um, was aus dem Hauptschulgebäude werden solle, wenn es die Hauptschule nicht mehr gebe. Die Befürchtung sei berechtigt, denn: "Es ist jedes Jahr eine Zitterpartie, ob eine neue Eingangsklasse mit mindestens 18 Schülern gebildet werden kann."

Ursprünglich war geplant, dass der Schulausschuss noch vor den Ferien darüber berät - und auch über einen möglichen Neubau für die Löwen-Grundschule im Bereich der früheren Tennisanlage an der oberen Kölner Straße. Er würde nötig, wenn die Realschule nun doch am angestammten Platz bleibt, die Grundschule also nicht dort einziehen kann, wie es nach dem Konzept des Schultauschs eigentlich sein sollte. Die Ausschusssitzung werde nun aber erst nach den Ferien stattfinden, teilte Ratsmitglied Norbert Heider mit. Das müsse eigentlich zum Protest aller Ratsparteien führen: "Schließlich vergehen weitere Monate, ohne dass etwas für die Schulen geschieht." Bisher rege sich aber kein Protest bei anderen Ratsfraktionen.

Ebenfalls nicht einverstanden ist die FaB mit den Plänen der politischen Mehrheit und der Stadtverwaltung für den Neubau einer Feuerwache im Brunsbachtal. Der politische Verein hätte den Neubau lieber auf dem Bolzplatz in Wiehagen gesehen - und daneben den Bau von Mietwohnungen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr. Mit dieser Forderung stand die FaB jedoch allein auf weiter Flur. Der Neubau im Brunsbachtal sei überdimensioniert und mit sechs Millionen Euro doppelt so teuer wie erforderlich, kritisierte Ralf Thiel. Er fordert für die FaB, dass die Stadt mit Wipperfürth die Möglichkeit von Kooperationen beider Feuerwehren prüft.

Auf völliges Unverständnis stößt bei der FaB die Investition der Stadt in neue Holzfenster als Ersatz für die eigentlich noch brauchbaren Kunststofffenster im Schloss. Begründet worden war das unter anderem mit dem Denkmalschutz. Rhetorische Nachfrage aus der Versammlung: "Stand das Schloss etwa nicht unter Denkmalschutz, als seinerzeit die Kunststoff-Fenster eingebaut wurden?" Im Heimatmuseum werde der Denkmalschutz offenbar weniger ernst genommen, hieß es. Zwar soll dort nun ein Lifter eingebaut werden, nicht aber das optisch ansprechendere (und teurere) Teil, das die FaB vorgeschlagen hatte. Heider: "Immerhin haben wir unseren inzwischen vierjährigen Kampf um ein barrierefreies Museum gewonnen."

Quelle: RP