Hückeswagen: Fünftklässler an Real- und Hauptschule anmelden

Die Sekretariate der beiden weiterführenden Schulen warten vom 1. bis 7. März auf Eltern-Besuch.

Die Fünftklässler des nächsten Schuljahres können demnächst an der Montanus- und der Realschule angemeldet werden. Die Sekretariate sind von Mittwoch, 1. März, bis Dienstag, 7. März, besetzt (abgesehen natürlich vom Wochenende). Mitzubringen sind jeweils das aktuelle Zeugnis mit der dazugehörigen Empfehlung für die weiterführende Schulform, das Stammbuch, der Anmeldeschein sowie gegebenenfalls schriftliche Belege über eventuell vorhandene Sorgerechtsregelungen.

Anmeldungen an der Hauptschule sind vormittags von 8 bis 12 Uhr sowie am Donnerstagnachmittag, 2. März, von 14 bis 18 Uhr möglich. Das Sekretariat der Realschule nimmt Anmeldungen von 8.15 bis 12.30 Uhr und zusätzlich am Montagnachmittag, 6. März, von 14.30 bis 17.30 Uhr entgegen. Eltern, deren Kinder eine reine Hauptschulempfehlung (HS) oder eine eingeschränkten Realschulempfehlung (RS/HS) erhalten haben und dennoch an der Realschule angemeldet werden sollen, müssen einen speziellen Beratungstermin am Freitag, 10. März, 9 bis 12 Uhr wahrnehmen. Darauf weist die Leitung der Realschule hin. Das Gespräch führen dann die Leiter der Realschule, Christiane Klur, und Hauptschule, Gerd Püschel. "Diese Gespräche können nur zusammen mit dem Kind geführt werden", heißt es in einer Mitteilung der Realschule.

Spannend dürfte es auch in diesem Jahr wieder an der Montanusschule werden, denn die Eingangsklasse der Hauptschule zum kommenden Schuljahr benötigt mindestens 18 Schüler. Sollten weniger angemeldet werden, gerät diese Schulform in Hückeswagen in Gefahr. Denn kann in einem Schuljahr kein fünftes Schuljahr wegen zu wenigen Anmeldungen eingerichtet werden, läuft die Hauptschule in einigen Jahren aus.

(büba)