Hückeswagen: Gemeinsames Musizieren verbindet

Intensivere Begleitung der Neubürger

Gesetz Anerkannte Flüchtlinge dürfen nach der am 1. Dezember in Kraft getretenen Wohnsitzauflage nicht mehr ohne weiteres ihren Wohnort wechseln. Erlaubt ist das nur, wenn eine Arbeitsstelle am neuen Wohnort nachgewiesen werden kann. Die Auflage soll die Integration erleichtern, was jedoch auch eine intensivere Begleitung voraussetzt. Die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in Hückeswagen leistet dazu einen großen Beitrag.