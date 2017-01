Hückeswagen: Gewinn-Los aus Montanus-Apotheke

Gehofft hatten die Kollegen der Werbegemeinschaft, doch vergeblich: Auch Montag, bei der offiziellen Ausgabe der Gewinne der Weihnachtsverlosung, im BEW-Büro im GBS-Gebäude am Bahnhofsplatz, meldete sich der Gewinner des Autos nicht.

Dabei hatte es am Nachmittag danach ausgesehen, als eine ältere Frau das BEW-Büro betrat und zu Schuhhändlerin Heike Albus sagte: "Ich wollte das Auto abholen!" Das schelmische Grinsen, mit dem sie ihr Los aus der Tasche zog, ließ indes direkt vermuten, dass hier eher der Wunsch Vater des Ausspruchs war. "Ich hatte mir bei Optik Mücher ein neues Brillengestell gekauft - und da war dann bei einem der Lose die richtige Nummer dabei", sagte die Frau lächelnd. Auch wenn es "nur" für einen Zehn-Euro-Warengutschein, einlösbar bei den Geschäften der Werbegemeinschaft, langte.

Wenig später betrat ein Ehepaar das Büro, das eigentlich bei der BEW etwas abgeben wollte. Die Frau fragte Heike Albus: "Ich habe daheim noch einen riesigen Stapel Lose. Kann ich die denn noch abgeben? Oder ist das schon zu spät." Geduldig erklärte Albus, dass die Lose gar nicht abgegeben werden müssten, sondern alle Lose automatisch gewinnen können. "Das müssen wir sehr oft erklären, irgendwie ist es nicht bei jedem Kunden angekommen", sagte sie später.

Das Los mit der Nummer 28021 für den Hauptgewinn, einen Nissan Micra, wurde in der Montanus-Apotheke ausgegeben. Das weiß die Werbegemeinschaft inzwischen. Denn am Samstag hatte ein Kunde bei Ute Seemann im Kindermodeladen "Bubble's" das Los mit der Nummer 28022 vorgelegt, und das hatte es beim Kauf in der Apotheke gegeben. "Wer dort Lose bekommen hat, sollte also noch einmal genau nachsehen", riet Ute Seemann.

Die Gewinne können jetzt noch bis zum 31. Januar, zu den Geschäftszeiten bei "Bubble's" am Etapler Platz abgeholt werden. Die Gewinnlisten hängen in den Geschäften der Werbegemeinschaft aus oder können online eingesehen werden auf www.hueckeswagen.de und www.werbegemeinschaft-hueckeswagen.de

