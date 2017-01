Hückeswagen: Gewinner des Silvesterrätsels erhalten ihre Preise

Bei zwei Fragen war sich Bernhard Heinrich nicht sicher, dennoch löste der Hückeswagener das Silvesterrätsel unserer Redaktion problemlos. Wie so viele andere Leser, die sich an der Verlosung beteiligten. Alle schickten die richtige Lösung ein: "Die Perle des Bergischen Landes" - ein Synonym für Hückeswagen.

Bei der Lösung hatte Frauke Heinrich ihrem Mann mitgeholfen, was sich letztlich lohnte: Das Paar gewann zwei Karten für das Konzert "Merci Cherie - die schönsten Lieder und Chansons von Udo Jürgens" im Düsseldorfer Capitol-Theater. Ihnen und den Gewinnern der beiden anderen Hauptpreise überreichte BM-Redakteur Stephan Büllesbach am Dienstagabend im Zeitschriftenladen Beeh, dem Servicepunkt der BM, ihre Preise.

Anne Wiechmann besucht nun das Konzert "Sinatra and friends" ebenfalls im Capitol-Theater. "Das ist ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk", sagte sie bei der Preisübergabe erfreut. Sie wird wohl ihren Mann mitnehmen. Stellvertretend für Jana Gotter, die zwei Karten für das Konzert von Sarah Conner in Düsseldorf gewann, war ihr Freund Norman Hager erschienen. Als Dank darf er mit in die Mitsubishi Electric Halle.

(BM)