Hückeswagen: Grüne bringen neuen Bikertreff ins Spiel

In zwei Wochen fällt eine Vorentscheidung, wie es um die Zukunft des Bikertreffs am Beverdamm bestellt ist. Denn am 1. März, ab 17 Uhr, tagen Kreisbauausschuss und der Hückeswagener Planungsausschuss gemeinsam im Gemeindezentrum Lindenberg. Im Vorfeld der Sitzung hat die Bürgerinitiative gegen Motorradlärm Hückeswagen einen Offenen Brief an Bürgermeister Dietmar Persian und den Landrat des Oberbergischen Kreises, Jochen Hagt, geschrieben. Will doch die Kreisverwaltung die K 5 im Bereich des Beverdamms noch in diesem Frühjahr umbauen. Nach Meinung der Motorrad-Gegner ist es der dortige Bikertreff, der viele Motorradfahrer erst anlockt.

"Wir (...) werden Jahr für Jahr mit steigender Tendenz durch Motorradlärm im Einzugsbereich der Bever-Talsperre erheblich belästigt", schreibt Jürgen Schulten im Auftrag der Bürgerinitiative. Doch weder Stadt noch Kreis als Straßenbaulastträger hätten bislang Maßnahmen ergriffen, den Lärmbelästigungen wirksam entgegenzutreten.

"Appelle und Gespräche mit verschiedenen Motorradfahrern haben bislang keinen Erfolg gebracht, da deren Ansprechpartner häufig wechseln oder der Problematik nicht zugänglich sind", heißt es weiter. Die Bürgerinitiative fordert deshalb die politischen Gremien beim Kreis und der Stadt sowie den Landrat auf, "von den rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch zu machen und durch geeignete Maßnahmen den oft unerträglichen Lärm auf ein erträgliches Maß zu reduzieren".

Geeignet und notwendig sind ihrer Ansicht nach drei Maßnahmen. Die Geschwindigkeit soll begrenzt und Lärmmessungen mit entsprechenden Kontrollen vorgenommen werden. Die Fahrzeuge müssten dann auch überprüft werden, ob sie der Straßenverkehrszulassungsordnung entsprechen. Eine Sondernutzungsgenehmigung von Verkaufsständen am Beverdamm sollte nicht mehr erteilt werden. Zudem sollte das gegenwärtigen Baurecht am Parkplatz Beverdamm beibehalten werden. Dazu schreibt Schulten: "Der sogenannte Bikertreff mit Imbiss- und Eiswagen befindet sich baurechtlich im Außenbereich und ist Anziehungspunkt für eine hohe Zahl an Motorradfahrern." Nach Erkenntnis der Bürgerinitiative ist der dauerhafte Betrieb von Verkaufsfahrzeugen im Außenbereich nicht statthaft. Dafür wäre eine Baugenehmigung erforderlich, "die jedoch unter derzeitigem Recht nicht erteilt werden darf".

In seiner Haushaltsrede in der jüngsten Ratssitzung betonte Grünen-Fraktionschef Egbert Sabelek, dass sich seine Fraktion für die Reduzierung des Motorradlärms einsetze. Allerdings freuen sie sich auch darüber, "dass vernünftige Motorradfahrer von unserer attraktiven Landschaft begeistert sind und gerne zur Bever kommen". Den Unvernünftigen müsste allerdings die Bühne für ihre Darbietungen genommen werden. So schlagen die Grünen die Verlegung der Imbissbuden auf die andere Seite des Beverdamms auf eine Wiese gegenüber dem Betriebsgebäude des Wupperverbands vor. Sabelek: "Dort ist Platz für einen attraktiven Bikertreff ohne Showeinlagen."

