Handel braucht diese Sonntage

Wenn die Gewerkschaft Verdi in NRW verkaufsoffene Sonntage verhindert, wie in Großstädten bereits geschehen, tut sie das aus Profilierungsgründen. Auch wenn sie damit argumentiert, es zum Schutz der Familie zu tun.

Es ist nun wahrlich nicht der Untergang des Abendlands zu befürchten, wenn Verkäufer an vier Sonntagen im Jahr für jeweils fünf Stunden arbeiten müssen. In anderen Branchen - etwa Gastronomie, Gesundheitswesen, Beförderung - ist es gang und gäbe, auch am Wochenende oder an Feiertagen zu arbeiten.

Verkaufsoffene Sonntag sind für den Handel gerade in Kleinstädten wie Hückeswagen eminent wichtig, um sich etwa von Einkaufszentren abzuheben. Letztlich geht es um Arbeitsplätze, die solche Aktionen sichern helfen. Darüber sollten sich die Verdi-Verantwortlichen vielleicht auch mal Gedanken machen.

stephan.buellesbach@bergische-morgenpost.de

Quelle: RP