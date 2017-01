Hückeswagen: Havarierter Lkw stört Berufsverkehr

Der Schneefall gestern Morgen sorgte auch für Verspätungen beim Busverkehr.

Die leichte Steigung war dann wohl doch zu heftig für den Fahrer eines belgischen Lkw. Und so endete seine Fahrt gegen 6.20 Uhr halb auf dem Seitenstreifen, halb auf der Fahrbahn der B 237 kurz vor Kammerforsterhöhe in Fahrtrichtung Dörpe. Zugmaschine und Auflieger waren aufgrund von Schneeglätte auf das Bankett gerutscht; die Weiterfahrt war vorerst nicht möglich.

Die alarmierte Feuerwehr sicherte laut Stadtbrandinspektor Karsten Binder zunächst die Einsatzstelle, und die Polizei forderte ein Bergungsunternehmen an, das den Lkw aus dem Straßenbankett befreite. Für die zehn Kräfte der Feuerwehr war der Einsatz gegen 7.30 Uhr beendet, für die Polizei jedoch erst um 9.10 Uhr. Dann erst konnte der Laster aus seiner misslichen Lage befreit werden und seine Fahrt auf inzwischen geräumten Straßen fortsetzen.

FOTO: Binder/feuerwehr

Der Verkehr im Bereich B 237/L 68 bei Kammerforsterhöhe staute sich im einsetzenden Berufsverkehr. Das wirkte sich unter anderem auch auf den Linienbusverkehr aus. Denn in den frühen Morgenstunden kam es vor allem bei der Linie 336 zu vielen, teilweise deutlichen Verspätungen. Hauptursache war jedoch eine größere Verkehrsbehinderung in Bergisch Born. Das bestätigte OVAG-Geschäftsführer Karl Heinz Schütz auf Anfrage unserer Redaktion. Erst gegen 10 Uhr normalisierte sich die Lage in Hückeswagen wieder.

(büba)