Hückeswagen Heimatmuseum bekommt Hublift 2017-02-17

Auch Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte werden in absehbarer Zeit die Möglichkeit haben, Veranstaltungen im Heimatmuseum zu besuchen. So beschloss am Donnerstagabend der Bauausschuss mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grüne, dass ein Hublift eingebaut wird.

