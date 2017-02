Hückeswagen: Heukeshowwer Jecken genießen Altweiberparty

"Loss mer singe" hieß es im Kolpinghaus. Die Jecken feierte in fantasievollen Kostümen - und natürlich Büttenrednerin "Blonduella". Von Wolfgang Weitzdörfer

Draußen wütete Sturmtief "Thomas", im Saal des Kolpinghauses war die Stimmung am Donnerstagabend ähnlich wild, aber weit weniger destruktiv: Mit der traditionellen Karnevalsparty war an Altweiber pünktlich um 20.11 Uhr in der Schloss-Stadt auch von den Erwachsenen die heiße Phase der diesjährigen Session eingeleitet. Und die jecken "Heukes-howwer" hatten bei der sechsten Karnevalsparty nicht nur fantasievolle Kostüme angezogen, sondern auch jede Menge gute Laune dabei.

Unterstützt wurden die Jecken vom bereits aus dem Kölner Kneipenkarneval bestens bekannten Motto "Loss mer singe". Und so wurden immer wieder die aktuellen Sessionshits und die bekannten kölschen Gassenhauer nach Kräften und von vielen gut geölten Kehlen mitgeschmettert. Die Musik dazu lieferten die beiden Disc-Jockeys Charly und Markus.

Großer Höhepunkt war einmal mehr "Blonduella": Die Wipperfürther Büttenrednerin Beate Theunissen - "die blondeste Versuchung seit es Erbsen in der Dose gibt" -brachte ihre Erfahrungen aus dem Kölner Sitzungskarneval ins Kolpinghaus und begeisterte die Jecken mit ihrem abwechslungsreichen und sehr witzigen Auftritt.

"Super, die ist richtig klasse", lauteten immer wieder Kommentare aus dem Publikum, und auch das Gelächter drang bis nach unten auf den Wilhelmplatz. Kein Wunder, bei den zahlreichen Schoten, die die dralle Blondine mit dem naiven Auftreten praktisch im Sekundentakt raushaute. Aber natürlich wusste die 38-Jährige auch, wie man in der für sie trotz aller guter Zusammenarbeit auf administrativer Ebene immer noch "verbotenen Stadt" punkten konnte: "Ich bin ja zum ersten offiziell angezogenen Playmate des Jahres gewählt worden - nachdem ich an der Islandstraße eingekauft hatte", sagte sie etwa.

Theunissen war die harte Schule der Akademie des Literarischen Komitees in Köln, die sie seit 2012 regelmäßig besuchte, in jeder Minute ihres kurzweiligen Auftritts anzumerken. Denn ein Motto wie "Wenn dich was nervt, streu Glitzer drauf!" sagt sich schnell - es richtig zum Publikum 'rüber zu bekommen, war hingegen schon eine ganz andere Hausnummer. "Schokolade esse ich nur an Mittwochen - und an Wochentagen, die mit einem g enden": Das war nicht nur komisch, das zeigte auch das Selbstbewusstsein, mit dem "Blonduella" unterwegs ist.

Für das Öl, das die Party so richtig zum Laufen brachte, sorgte einmal mehr die Kolping-Cocktailbar mit köstlichen Mischgetränken. Die schmeckten auch Hans-Georg Breidenbach, der im Knacki-Kostüm zur Party gekommen war: "Die sind wirklich sehr lecker, die Kolping-Cocktails", sagte der Vorsitzende des Stadtsportverbands, der von der Party begeistert war. "Es ist wieder richtig gute Stimmung hier."

