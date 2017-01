Heisser Draht: Hinweis auf öffentliches WC fehlt

Hückeswagen (büba) Seit sieben Monaten gibt es wieder eine öffentliche Toilette in der Innenstadt - nur wissen das viele immer noch nicht. Das behauptete Friedel Walder am "Heißen Draht" unserer Redaktion. "Mir fehlt ein Hinweis auf dieses WC", sagte er.

Das neue öffentliche WC befindet sich an der Rückseite des Neubaus am Etapler Platz und dient gleichzeitig als Kundentoilette der Bäckerei Steinbrink. Wer es nutzen will, muss nicht deren Kunde sein, kann es aber nur zu dessen Öffnungszeiten. Auch von der Rückseite ist die öffentliche Toilette zu erreichen; dann geht's rechts am Straßenverkehramt vorbei. Ihm gegenüber befindet sich das Behinderten-WC.

Dafür soll laut Bauamtsleiter Andreas Schröder nach dem Umbau des Etapler Platzes dort ein Hinweisschild aufgestellt werden, also etwa Mitte des Jahres. Ob es allerdings auch einen Hinweis auf die andere öffentliche Toilette geben wird, "darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht", sagte er auf Anfrage unserer Redaktion.

Quelle: RP