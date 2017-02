Hückeswagen: Hohe Jazz-Qualität für wenige Ohren

Manchmal ist es eben so: Guter Geschmack macht einsam. Das zeigte sich leider am Samstagabend im Kultur-Haus Zach, als zum Auftritt des niederländischen "Gulden Euro Trios" nur handverlesenes Publikum erschienen war. Und das war richtig traurig: Da bekam man handwerklich Großartiges geboten, und musste sich nach links und rechts umgucken, um doch noch irgendwo den einen oder anderen zu entdecken, der diesen Genuss im Kultur-Haus teilte, der mit dabei war, als es hieß: "Hey, wir sind ein Trio, spielen klassisch beeinflussten Jazz auf Keyboard, Kontrabass, Geige und Querflöte, kommen teilweise aus Holland und nennen uns deswegen "Gulden Euro Trio"." Noch nie gehört? Vielleicht war genau das der Grund dafür, dass die Zuschauerzahl am Samstagabend im Kultur-Haus Zach eher überschaubar war. Von Wolfgang Weitzdörfer

An der Qualität des Gebotenen konnte es allerdings nicht gelegen haben, denn das Trio um Pianist Marcel Siebers präsentierte seinem aufmerksamen Publikum hervorragend dargebotene Klassik-Jazz-Musik. Schon das erste Stück "Anniversary Tango" oder das deutlich von Maurice Ravel inspirierte "Romance" verdeutlichten schnell, dass Jazz dieser Art am besten in den kleinen Locations funktioniert. Wichtig waren dafür alle drei Musiker. Sowohl Pip van Steen an der Querflöte als auch Andrea Pieper, die zwischen Violine und Kontrabass wechselte, und die beide hervorragende solistische Einlagen boten. Aber natürlich konnte auch Keyboarder Siebers an seinem Instrument brillieren, wenn er etwa bei dem bekannten Song "Feelings" schöne Solo-Spots hatte. "Vor 45 Jahren war ich auch in einer Rockgruppe, das Lied habe ich damals für uns arrangiert", erzählte Siebers über "Feelings". Genau wie das furiose Stück "Pinocchio: Time Out Of Mind", bei dem Keyboard und Geige und Flöte sich eindrucksvolle solistische Duelle lieferten.

Im Bühnenhintergrund waren während der Songs immer wieder schöne, stilvolle Fotografien über den Beamer eingeblendet. Darin konnte man sich beim Zuhören durchaus verlieren. Denn darüber solierten alle drei Musiker bei Liedern wie "Alive and Kicking, "Major F" oder dem "Pudding Proof Tango" so perfekt und so zusammenhängend, dass man durchaus ein wenig den Überblick über Zeit und Raum verlieren konnte. Das alles gefiel dem Publikum sehr gut, der Applaus war entsprechend herzlich. Wer nicht da war, hatte ein hervorragendes Konzert verpasst.

Quelle: RP