Hückeswagen: "Hück steht de Welt still" - "cat ballou" spielt beim THW-Fest

Seit sechs Jahren rücken Oliver Niesen, Michael Kraus, Dominik Schönenborn und Kevin Wittwer die Bühnen in Köln und umliegenden Rheinland. Mit der Köln-Hymne "Et jitt kei Wood" wurden "cat ballou" über Nacht bekannt und gehören mittlerweile zu den gefragtesten Bands im Kölner Karneval.

Am Freitag, 25. Mai, heißt es dann unter anderem "Hück steiht de Welt still" in Hückeswagen, denn die vier beliebten Musiker treten beim Sommerfest des Hückeswagener Technischen Hilfswerks (THW) auf dessen Gelände an der Bockhacker Straße im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg auf. Der Kartenvorverkauf startet heute, Donnerstag.

Das THW ist in eine ehrenamtlich getragene, gemeinnützige Organisation. "Die rund 50 aktiven Mitglieder des THW Hückeswagen bereiten sich in regelmäßigen Ausbildungsdiensten auf entsprechende Einsatzsätze vor, die zum Beispiel in Folgen schweren Schneefalls eintreten können", berichtet Ortsjugendbeauftragter Anna Pier.

Vor zwei Jahren hatte der Ortsverband anlässlich seines 40-jährigen Bestehens erstmalig ein Sommerfest organisiert. "Seitdem arbeiten wir daran, das Fest Ende Mai als festen Termin in der Region zu etablieren", sagt Anna Pier. Wie in den Vorjahren wird am 25. und 26. Mai freitags- und samstagsabends gefeiert; für Samstag ist von 13 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt ein Familienprogramm vorgesehen.

In Zusammenarbeit mit der Hamburger Eventagentur HEvent des Hückeswageners Joscha Heinrich wurden für das Wochenende gleich zwei überregional bekannte Live-Bands engagiert: Neben "cat ballou" am Freitag tritt am Samstag die Partyband "Hörgerät" auf, die deutsche Songs von den "Ärzten" über "Pur" bis hin zu Xavier Naidoo spielt.

Karten für die Konzerte von "cat ballou" am 25. Mai, 20 Uhr, zum Preis von 19,50 Euro und "Hörgerät" am 26. Mai, 20 Uhr, zum Preis von 9,50 Euro gibt es in Hückeswagen bei Schreibwaren und Lotto Beeh, Etapler Platz, in der Wipperfürther Fahrschule Kuhna und in Wermelskirchen bei Lotto Duran. Bestellt werden können sie zudem online unter www.tixforgigs.com.

