Hückeswagen: Hückeswagen ist Teil vom "Bergischen Rheinland"

Einstimmig hat sich der Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung für die Beteiligung der Stadt Hückeswagen am Projekt "Das Bergische Rheinland" ausgesprochen. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Kreise Oberberg, Rhein-Berg und Rhein-Sieg. Zusammen beteiligen sich die drei Landkreise im rechtsrheinischen Raum der Region Köln/Bonn damit am Bewerbungsverfahren der nordrhein-westfälischen Landesregierung für die Ausrichtung von Regionalen in den Jahren 2022 und 2025.