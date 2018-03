später lesen Hückeswagen Hückeswagener (55) fällt auf Telefonbetrüger herein 2018-03-12T17:52+0100 2018-03-13T00:00+0100

Erst vor drei Wochen hatten unbekannte Betrüger am Telefon versucht, Hückeswagener per Telefon abzuzocken. Sie meldeten sich als vermeintliche Polizisten unter der falschen Rufnummer 02192 110 und forderten die Angerufenen auf, einem Kollegen Schmuck und andere Wertgegenstände zu übergeben, weil in der Gegend angeblich Einbrecher unterwegs seien. Niemand fiel darauf herein.

Stephan Büllesbach Redakteur Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Stephan Büllesbach (büba) ist Redakteur in Hückeswagen. zum Autorenprofil schließen