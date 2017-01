später lesen Hückeswagen Hückeswagener spenden den Sternsingern fast 13.000 Euro FOTO: Moll FOTO: Moll Teilen

Twittern





2017-01-16T17:47+0100 2017-01-17T00:00+0100

Das Hückeswagener Ergebnis der Sternsingeraktion kann sich sehen lassen: Die etwa 60 Jungen und Mädchen, die Anfang des Monats als Heilige Drei Könige verkleidet von Tür zu Tür gezogen waren, sammelten insgesamt 12.900 Euro ein und damit so viel wie seit Jahren nicht mehr. Das Ergebnis übertrifft die Sammelergebnisse aus den Vorjahren deutlich - 2012: 10.200 Euro, 2013: 10.400 Euro, 2014: 10.700 Euro, 2015: 11.730 und 2016: 11.753 Euro. Die Spenden fließen nun an das Projekt "Gemeinsam für die Schöpfung - in Kenia und weltweit", die kenianische Kinder in Not unterstützt.