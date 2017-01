Ein erstes Grundkonzept für die räumliche Zusammenführung von Haupt- und Realschule an der Weststraße stellte das Planungsbüro Zacharias am Donnerstagabend im Schulausschuss vor. Das Problem: Es droht eine Kosten-Explosion. Von Brigitte Neuschäfer

Real- und Hauptschule sollen auch in Zukunft eigenständig bleiben, räumlich aber am heute nur von der Hauptschule genutzten Standort an der Weststraße zusammengeführt werden: Das hatten Politik und Verwaltung nach dem Scheitern der ursprünglich geplanten Sekundarschule schon 2015 entschieden. Jetzt gibt es ein Grundkonzept zur baulichen Umsetzung. Markus Paul, Architekt und Mitgeschäftsführer der von der Stadt beauftragten Planungsgruppe Zacharias, präsentierte es im Schulausschuss erstmals öffentlich.

Das Konzept beruht darauf, dass Turnhalle, Aula, Mensa und Fachräume gemeinsam genutzt werden, beide Schulen aber ihre eigenen fest zugeordneten Klassenräume erhalten. Die sechs für die Hauptschule sollen im neueren Gebäude liegen. Dafür können die heutigen Fachräume neben dem Forum genutzt werden. Im Obergeschoss bleibt auch noch Platz für die Schulverwaltung. Eine Erweiterung dieses Gebäudes ist also nicht notwendig.

Der Altbau soll dann komplett von der Realschule genutzt werden. 22 Klassenräume sieht das Zacharias-Konzept vor, außerdem Räume für die Schulleitung und -verwaltung. Eine Vorgabe im Grundentwurf: Um den Ansprüchen an die inklusive Schule gerecht zu werden, soll der gesamte Schulkomplex barrierefrei gestaltet werden. Das setzt unter anderem den Einbau von Aufzügen voraus.

Geplant ist überdies ein Neubau auf dem hinteren Schulhofgelände, in dem Fachräume für beide Schulen, die Mensa und Gemeinschaftsräume für die Ganztagsbetreuung eingerichtet werden. Ein Manko, das im Ausschuss angesprochen wurde: Es wird zwar einen direkten und überdachten Zugang vom Alt- zum Erweiterungsbau geben, jedoch keinen vom Forum-Gebäude dorthin. Die Hauptschüler kommen nur über einen Teil des Schulhofs in die Fach- und Gemeinschaftsräume. Baulich sei das nicht anders zu lösen, sagte Markus Paul auf Nachfragen im Ausschuss.

Die Kosten für die Umsetzung des Konzepts bezifferte er auf etwa 20 Millionen Euro. Das sprengt den bisher gesteckten und im Investitionsplan festgehaltenen Rahmen deutlich. Noch im Dezember hatte Bürgermeister Dietmar Persian in seiner Haushaltsrede von zwölf Millionen Euro für die räumliche Zusammenführung von Haupt- und Realschule gesprochen. "Das ist jetzt allerdings eine ganz andere Größenordnung", räumte Persian nun im Ausschuss ein. Unabhängig davon bewertete er das Konzept als "grundsätzlich gut". Eine Alternativ-Planung in Auftrag zu geben und dabei auch andere Planungsbüros einzubeziehen, sei aber durchaus denkbar. Darüber müsse die Politik diskutieren und entscheiden.

Unterstützung bekam der Bürgermeister dabei von der FDP. "Angesichts der gewaltigen Summe von 20 Millionen Euro sollten wir allerdings über eine Alternativ-Planung nachdenken", sagte Jörg Kloppenburg. Es könne nicht angehen, "dass alles Geld, das wir in den nächsten Jahren in die Schulen der Stadt investieren wollen und müssen, nur von diesem einen Projekt aufgefressen wird".

Einen Beschluss für oder gegen das Zacharias-Konzept fasste der Ausschuss noch nicht.

