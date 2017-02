später lesen Hückeswagen Im "Kinderdorf" 2017 ist Platz für 150 Mädchen und Jungen Teilen

Mit seinem Ferien-Großprojekt "Kinderdorf" ist das städtische Jugendzentrum inzwischen zum Vorbild für die Jugendarbeit auch in anderen oberbergischen Kommunen geworden. Die Nachbarstadt Wipperfürth hatte ein vergleichbares Projekt, das allerdings zeitlich auf eine Woche begrenzt war, in den Herbstferien angeboten. Auch andere Städte und Gemeinden haben Interesse angemeldet und sich in Hückeswagen über organisatorische Fragen informiert. Das berichtete Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke, Leiterin des Jugendzentrums im Brunsbachtal, jetzt im Sozialausschuss.