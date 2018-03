Hückeswagen: Jazz, Oberkrainer und Bier beim "Schnafftival" im Kultur-Haus

Es schmeckt leicht herb und frisch und fand beim vorigen Altstadtfest reißenden Absatz. Aufgrund der großen Beliebtheit und anhaltenden Nachfragen haben die Brüder Roman und Julian Wasserfuhr nach einer Möglichkeit gesucht, ihr "Schnaff"-Bier der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen. Daher planen sie für kommenden Samstag und Sonntag, 17. und 18. März, das "Schnafftival" im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

Zusammen mit Markus Schieferdecker am Bass, Oliver Rehmann am Schlagzeug sorgen die Jazz-Brüder am Samstag ab 18.30 Uhr für die Musik. Gespielt werden vor allem Stücke von der neuen CD "Landed in Brooklyn". Zu trinken gibt es im Kultur-Haus das Jazz-Bier "Schnaff" - wie auch am kommenden Sonntag, der um 11 Uhr mit einem Frühschoppen beginnt. Für die Musik sorgen dann die "Klinikkrainer", eine Oberkrainer-Formation der Familie Wasserfuhr und Gästen. Als "Special Guest" wird Mutter Renate Wasserfuhr einige Titel singen.

Der Vorverkauf hat begonnen: Karten zum Preis von 18 Euro für den Samstagabend und fünf Euro für den sonntäglichen Frühschoppen gibt es in der Bergischen Buchhandlung, Bahnhofstraße, sowie im Internet über die Seite www.schnaff.beer

(büba)