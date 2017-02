später lesen Hückeswagen "Junge Alte" auf Tour zur Kläranlage FOTO: Sondermann (Archiv) FOTO: Sondermann (Archiv) Teilen

Twittern





2017-02-12T17:37+0100 2017-02-13T00:00+0100

Die Kolping-Wandergruppe "Junge Alte" trifft sich am kommenden Mittwoch, 15. Februar, bereits um 13.30 Uhr, und damit eine halbe Stunde früher als üblich, am Kolpinghaus. Von dort geht's auf eine Tour unter der Leitung von Ursula und Wolfgang Klatt zur Kläranlage an der Wupper-Vorsperre, wo die Wanderer um 14 Uhr eine Führung und detaillierte Erklärungen zur Funktion der Anlage erhalten werden.

Stephan Büllesbach Redakteur Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Stephan Büllesbach (büba) ist Redakteur in Hückeswagen. zum Autorenprofil schließen