Hückeswagen: Kanalsanierung von 2016 wird dieses Jahr nachgeholt

Für 2016 hatte die Stadt einige Kanalsanierungen geplant und dafür 170.000 Euro eingeplant. Doch weil die Angebote überteuert waren, wie Christian Schulz von der Verwaltung im Betriebsausschuss Abwasser mitteilte, wurden städtische Kanäle nicht saniert.

Stephan Büllesbach (büba) ist Redakteur in Hückeswagen.

Das soll nun dieses Jahr nachgeholt werden; die Arbeiten - auch die eingeplanten für 2016 - werden ausgeschrieben. Geschätzte Kosten: 216.000 Euro; diese Summe wurde in den Wirtschaftsplan für den Abwasserbetrieb eingestellt.

Für die Reinigung von Pumpwerken, Schächten und Straßeneinläufen wird für 2017 mit Kosten von 18.500 Euro gerechnet - 10.000 Euro mehr als in 2016. Für die Mehrkosten verantwortlich ist laut Schulz die Fremdvergabe der Reinigung der Sinkkästen. Allerdings können dadurch rund 40.000 Euro beim Bauhof eingespart werden. Dessen Mitarbeiter säubern die Gullis nach Aussage von Bauamtsleiter Andreas Schröder nur noch vor und nach Starkregenfällen an neuralgischen Punkten in der Stadt.

