Hückeswagen: Kein Verstecken mehr an Weihnachten

Kein Verstecken mehr an Weihnachten

Parsa Marhamati und seine Frau Shirin sind Christen. Aus religiösen Gründen ist das Ehepaar aus seiner iranischen Heimat geflohen. Seit zwei Jahren leben die beiden in der Schloss-Stadt - und freuen sich jetzt mit Sohn Eliah auf Weihnachten. Von Wolfgang Weitzdörfer

Eliah ist fast ein Hückeswagener Weihnachtskind. Auf jeden Fall ist er seinen Eltern, dem 38-jährigen Parsa Marhamati und seiner 35-jährigen Frau Shirin, das wohl schönste Weihnachtsgeschenk in der neuen Heimat Deutschland geworden. "Sein Geburtstermin war der 24. Dezember, aber er ist per Kaiserschnitt drei Tage früher, am 21. Dezember 2015, zur Welt gekommen", sagt der Vater, der mit seiner Frau vor zwei Jahren im Herbst, noch vor der großen Flüchtlingswelle des vergangenen Jahres, nach Deutschland gekommen war.

Jetzt leben die drei in Hückeswagen. Marhamati wird im nächsten Jahr eine Ausbildung zum Krankenpfleger am Remscheider Sana-Klinikum beginnen, seine Frau Shirin lernt derzeit deutsch. Während sie in der Schule ist, kümmert sich der Papa um den Einjährigen.

Die Familie sind Christen, konvertierte Christen, was im Iran für Moslems große Probleme mit sich bringen kann. "Es gibt eine christliche Minderheit im Iran, das sind meist armenische Christen", erzählt Marhamati ernst. Die seien zwar akzeptiert, hätten auch kleine Kirchen, seien aber weitgehend rechtlos. Für einen Moslem, der konvertiert, bestehe Gefahr für Leib und Leben, wenn er im Iran bleibt und von der Polizei etwa als Christ erkannt wird (s. Info). "Ich bin als Moslem geboren, ich kannte Jesus nicht", sagt der 38-Jährige.

Vom Christentum habe er durch einen Verwandten erfahren, der kurze Zeit in Deutschland gewesen sei und sich dort habe taufen lassen. "Er hat uns vom Christentum und von Jesus erzählt. Das erschien uns eine viel bessere Religion zu sein als der Islam", sagt der Iraner. "Viele junge Menschen im Iran möchten nicht Moslem bleiben. Die Regierung sagt uns, dass wir Moslems sein müssen. Deswegen konvertieren viele, auch aus Oppositionsgründen", erklärt der 38-Jährige.

Die junge Familie hat inzwischen in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Strucksfeld Anschluss gefunden. "Vielleicht können wir dort auch jemanden finden, der ab Mai auf Eliah aufpasst, wenn ich in der Ausbildung bin und meine Frau noch in der Schule ist", hofft er.

Vier Jahre ist es her, dass Parsa und Shirin Marhamati zum Christentum konvertierten. "Wir haben uns mit anderen Christen heimlich getroffen, in wechselnden Häusern, maximal etwa 20 Menschen", erinnert er sich. Gemeinsam wurde gebetet, geredet, gesungen. Sie halfen sich auch gegenseitig. Dann aber wurde es zu gefährlich, die Polizei wurde aufmerksam. "Es gibt im Iran auch Polizisten, die man nicht direkt als solche erkennt. Das ist extrem gefährlich", sagt er.

Das Delikt ist die Apostasie, darauf steht im Iran lebenslange Haft oder auch die Todesstrafe. Daraufhin sind sie geflohen, die Familien sind noch im Iran. "Sie sind Moslems, haben aber keine Probleme unseretwegen", sagt Marhamati.

Der 38-Jährige hat Landwirtschaft studiert und auf dem Milchviehhof seines Vaters gearbeitet, seine Frau ist Mikrobiologin und hat in einem Labor gearbeitet. Die beiden waren durchaus gut situiert. "Mit Geld kann man im Iran viel erreichen, also sind wir mit dem Flugzeug nach Deutschland geflogen", erzählt der 38-Jährige.

Nach der Erstaufnahme in Dortmund ging es nach Neuss, ehe das Paar in die Schloss-Stadt kam. Das war zu Beginn durchaus ein Kulturschock: "In Teheran leben etwa acht Millionen Menschen, Hückeswagen ist dagegen wirklich klein", sagt er lachend. Es sei aber sehr schön, dass der kleine Eliah in einer Kleinstadt mit viel Wald aufwachsen könne.

Die Weihnachtsfeste im Iran seien immer versteckt und in Furcht vor Entdeckung begangen worden. "Hier haben wir einen Adventskalender, Adventskranz und Weihnachtsbaum", sagt Marhamati. Dennoch sei es schwer gewesen, von Null anfangen zu müssen. Oft haben die zwei Heimweh.

Der Wunsch, in die Heimat zurückkehren zu können und dort als Christen friedlich leben zu können, ist groß. "Aber es geht nicht anders. Und in Deutschland sind die Menschen so gut zu uns. Das ist nicht selbstverständlich", sagt Parsa Marhamati. Und lächelt wieder.

Quelle: RP