Hückeswagen: Kirchendach trotzt Stürmen nicht mehr

Die letzte große Sanierung ist mehr als drei Jahre her: Im Januar 2014 wurde das modernisierte Gemeindezentrum Lindenberg nach neunmonatigen Arbeiten wiedereröffnet; Kostenpunkt: rund 790.000 Euro. Bereits gut zwölf Jahre ist es her, dass der Turm der Pauluskirche für etwa 120.000 Euro saniert werden musste. Und nun geht's ans Dach.

Die Verantwortlichen der Gemeinde würde es liebend gerne noch in diesem Jahr erneuern lassen; dafür wurden 300.000 Euro in den Haushalt eingeplant. "Aber wir hoffen auf eine Förderung durch das Denkmalpflegeprogramm des Landes", sagt Pfarrer Reimund Lenth, Vorsitzender des Presbyteriums, auf Anfrage unserer Redaktion. Doch bislang ist keine Antwort eingegangen, und Kirchbaumeister Friedhelm Selbach geht nicht davon aus, dass das noch in 2016 der Fall sein wird. "Deswegen wird es wohl erst was im kommenden Jahr", sagt Lenth. Weil aber dennoch die Chance besteht, die dringend notwendigen Arbeiten in diesem Jahr erledigen zu lassen, wurden die entsprechenden Haushaltsmittel für 2017 vorgesehen.

Als 2005 die Außenhaut des Turms erneuert wurde, stand bereits fest, dass auch das Dach des Gotteshauses einmal an der Reihe sein wird. "Jetzt wird die Sanierung dringend notwendig", betont Lenth. Zu schaffen machen die verrosteten Nägel - die Nagelplatten sind weggerostet, weswegen bei Stürmen einzelne Schieferplatten herabfallen. Erneuert werden müssen aber nicht nur die Nägel, sondern auch die Außenhaut des Dachs.

"300.000 Euro sind schon eine ordentliche Hausnummer für uns als Gemeinde - und da sind die Gerüstkosten noch nicht enthalten", unterstreicht der Pfarrer. "Eine solche Finanzgröße bringt uns an unsere Grenze." Daher ist es auch so wichtig, dass die Gemeinde Landesmittel erhält. Aber spätestens im nächsten Jahr muss das Dach saniert werden - Zuschüsse hin oder her. "Das können wir nicht weiter aufschieben." Der Vorsitzende des Presbyteriums macht deutlich, was im schlimmsten Fall passieren könnte: "Sollte es ein größeres Loch im Dach geben und es regnet hinein, dann haben wir einen solch großen Schaden, dass noch mehr kaputt ist."

Dass sich jetzt schon Handwerker in und an der Pauluskirche tummeln, liegt aber nicht am maroden Dach. Vielmehr nagt am Eingangssockel der Zahn der Zeit - die Feuchtigkeit ist hineingezogen, und der Hirsch über dem Portal ist kaum noch als solcher zu erkennen. Seit Mitte der Woche sind Remscheider Handwerker dabei, die Stahlhuth-Orgel einzurüsten und mit einer staubfreien Plane abzudecken. Lenth: "Es ist schon verboten, einen einfachen Dübel in die Wand zu setzen." Denn bereits die kleinsten Staubpartikel könnten das Instrument ruinieren. "Der Altar ist jetzt verhüllt à la Christo", sagt er und grinst.

Voraussichtlich am kommenden Mittwoch beginnen dann die Arbeiten am verwitterten Sockel. "Das ist einer der Bereiche, die uns Sorgen machen." Nach Ostern sollen die Arbeiten, zu denen auch der Einbau neuer Heizkörper gehört, abgeschlossen sein. Denn zur ersten Konfirmation in diesem Jahr am 30. April soll der Eingangsbereich in neuem Glanz erstrahlen. Für die Arbeiten am Sockel, die Heizkörper, das Verhüllen der Orgel und das Gerüst muss die Kirchengemeinde knapp 12.000 Euro bezahlen.

Quelle: RP