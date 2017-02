Hückeswagen: Kolping Vogelsmühle ohne Moeselakens

Paukenschlag in St. Josef Vogelsmühle: Die Mehrzahl der Mitglieder hat entschieden, auf einen Präses zu verzichten. Das war bislang Diakon Herbert Moeselaken. Daraufhin legte auch dessen Ehefrau Hildegard ihr Amt als Vorsitzende nieder. Von Joachim Rüttgen

Die Stimme von Hildegard Moeselaken klingt brüchig. Sie ringt hörbar um Fassung. Was bei der Jahresversammlung der Kolpingsfamilie St. Josef Vogelsmühle passierte, kann die ehemalige Vorsitzende nicht nachvollziehen. Nachdem eine knappe Mehrheit der 17 Mitglieder entschieden hatte, künftig auf einen Präses zu verzichten - das Amt des geistlichen Begleiters hatte ihr Ehemann Herbert Moeselaken inne - leitete sie die Versammlung bis zum Ende, entschied sich aber noch am Abend dafür, ihr Amt niederzulegen.

"Vor den Neuwahlen habe ich darauf hingewiesen, dass wir dringend personelle Verstärkung benötigen, um Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen", sagt sie. Vor der Wahl des neuen Präses habe ihr Stellvertreter Fritz Dijaschtuk den Hinweis gegeben, dass die Kolpingsfamilie nicht ohne Schriftführer und Kassierer, wohl aber ohne Präses existieren könne. "Daraufhin wurde mein Mann abgewählt", berichtet sie. Dabei habe es im Vorfeld keinen Streit gegeben. Dijaschtuk habe auch vor der Sitzung nicht mit ihr gesprochen. "Ich war total überrascht", sagt sie. Sie habe immer alles mit ihrem Mann gemacht, schließlich stecke hinter der Kolpingsfamilie jede Menge Arbeit. Bis zur Neuwahl hätte sie noch ein Jahr im Amt bleiben müssen. Das wollte sie nicht. "Mein Mann wird 70, der Ruhestand steht bevor, da wollten wir kürzer treten. Da ist uns die Entscheidung leichter gefallen", sagt sie. Die Kolpingsfamilie habe einen tatkräftigen zweiten Vorsitzenden, der müsse jetzt weitermachen. Das Ehepaar Moeselaken arbeitet seit elf Jahren in Rade, er war fast zehn Jahre Präses der Kolpingsfamilie, sie seit acht Jahren Vorsitzende. Als Diakon im Seelsorgeteam war er viele Jahre auch in Hückeswagen tätig. Die Kolpingsfamilien sind seit jeher eng verbunden. "Ich kann mir nicht erklären, wie es zu dieser Entwicklung kommen konnte", sagt die ehemalige Vorsitzende. Sie begreife das nicht. "Ich kann keinen Vorstand führen, wenn ich weiß, dass die Mehrzahl der Mitglieder die Kirche nicht haben will."

Auch ihr Mann, Diakon Herbert Moeselaken, wurde überrascht. "Obwohl ich seit Jahren darum kämpfe, dass die Kolpingsfamilie katholisch bleibt", sagt er. Er kenne die Grundeinstellung einiger Mitglieder, und da hänge die Verbindung zur katholischen Kirche am seidenen Faden. "Wer den Namen Kolping trägt, der muss anders denken als ein Kegelclub", sagt er. Da reiche es nicht aus, nur ein Banner in die Kirche zu tragen. Mehrere Mitglieder des Vorstandes hätten ihm signalisiert, nichts mit Kirche zu tun haben zu wollen. "Viele sind bei Kolping nur wegen der Geselligkeit." Er habe es jahrelang versucht und müsse sich nun eingestehen, dass seine Bemühungen vergeblich waren. Es sei ihm nicht gelungen, die Verbindung zwischen Kirche und Kolping zu kitten.

Dijaschtuk betont, dass er die Rolle des Präses nicht in Frage gestellt, sondern erwähnt habe, dass ein Kassierer und ein Schriftführer erforderlich seien, nicht aber ein Präses. "Wir haben nichts gegen einen Präses, ich hätte auch gerne einen", sagt er. Die Entwicklung sei nicht schön, aber Moeselaken sollte sich überlegen, warum die Mitglieder ihn nicht wiedergewählt hätten. Da gehe es seiner Ansicht nach vor allem darum, wie der ehemalige Präses Kritik geäußert habe. Über den Stil seien einige nicht erfreut gewesen. "Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie es weitergehen soll", sagt Dijaschtuk. Er werde mit dem Vorstand über die Zukunft der Kolpingsfamilie beraten. Hildegard Moeselaken sei die treibende und engagierte Kraft gewesen. "Das ist ein dicker Verlust für uns, den wir sehr bedauern", sagt er. Dijaschtuk betont, dass es der Kolping-Vorstand in Köln nicht gerne sehe, wenn ein Präses und eine Vorsitzende den Vorstand führen, aber das sei an der Wupper Tradition. Er sehe nicht die Gefahr, dass sich die Kolpingsfamilie von ihren christlichen Grundgedanken entferne, nur weil es jetzt keinen Präses mehr gibt.

Quelle: RP