später lesen Hückeswagen Konrad Beikircher gastiert Ende April im Forum FOTO: Grande FOTO: Grande 2017-02-24T17:57+0100 2017-02-25T00:00+0100

Kabarettist Konrad Beikircher präsentiert sein neues Programm "Passt schon!" am Samstag, 29. April, im Forum der Montanusschule. Dabei wagt er einen Blick auf die immer komplizierter werdenden Zeiten. "Keiner blickt mehr durch, und alle verstecken sich immer mehr in der Überschaubarkeit der Region, in der sie leben. Heimat ist angesagt. Da liegt es auf der Hand, dass der Experte für Regionalsprachen mal schaut, worin sich die Regionen überhaupt unterscheiden: Wenn der Mensch ist, wie er spricht, haben da aber viele Regionen ganz schlechte Karten", heißt es in der Ankündigung.