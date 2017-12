später lesen Hückeswagen Kunden haben wenig Verständnis fürLadenöffnung 2017-12-22T17:38+0100 2017-12-23T00:00+0100

Das letzte Mal liegt nun bereits elf Jahre zurück: 2006 war der Heilige Abend zuletzt ein Sonntag. Damals war in Hückeswagen kein Supermarkt auf die Idee gekommen, am Vormittag zu öffnen, wie es an jedem anderen 24. Dezember üblich ist. Der Heilige Abend ist, wie Silvester auch, nur ein "halber Feiertag" vor dem Gesetz. In diesem Jahr ist der Vortag zu Weihnachten nun wieder an einem Sonntag, die beiden großen Supermärkte in der Schloss-Stadt, Rewe am Etapler Platz und Edeka auf Wiehagen, haben dann vormittags für vier Stunden geöffnet. Die Meinung darüber ist deutlich kritisch, wie eine nicht repräsentative Umfrage unserer Redaktion ergab.