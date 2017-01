Hückeswagen: Langlaufspur in Rade noch nicht freigegeben

Zur perfekten Piste fehlen der Ski-Langlaufloipe in Önkfeld noch fünf bis sieben Zentimeter Schnee - am Freitag könnte der fehlende Schnee fallen. Von Joachim Rüttgen

Es hätte so schön sein können, aber die angekündigten Schneemengen am vergangenen Wochenende fielen dann doch nicht ganz so üppig aus wie erwartet und von vielen Skifans erhofft. Die Folge: Die Ski-Langlaufloipen in Önkfeld sind offiziell noch nicht freigegeben. "Ich habe zwar schon mehrfach die kleinere Runde über sechs Kilometer gespurt, aber es reicht einfach noch nicht", sagt Heike Ueberall, die bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für die Tourismusförderung und mithin auch für den Schnee in Rade zuständig ist.

Für Rader Skifans mag die Schneemenge ausreichen, um mal kurz nach Önkfeld zu fahren und eine Runde zu drehen. "Wenn ich aber am Schneetelefon verkünde, dass die Loipe offiziell geöffnet ist und sich jemand aus Düsseldorf ins Auto setzt und eine Stunde nach Rade fährt, wird er enttäuscht und kommt womöglich nie mehr wieder", sagt Ueberall. Da Sonntagnacht noch einige wenige Flocken auf die gespurte Loipe gefallen seien, seien die Bedingungen inzwischen etwas besser, aber noch immer nicht optimal.

"Sie fahren halt über verschiedene Felder, und da entdecken sie schon nach an einigen Stellen Grasnarben, die das Fahrvergnügen deutlich einschränken", sagt sie. Dann gebe es wieder Abschnitte an der Strecke, die durch Schneeverwehungen bestens präpariert und befahrbar seien. "Uns fehlen fünf bis sieben Zentimeter für richtig gute Bedingungen", sagt Heike Ueberall. Am vergangenen Wochenende sei halt nicht so viel Schnee gefallen wie zunächst vorhergesagt.

Trotzdem wird die Tourismusbeauftragte auch heute Morgen wieder in Önkfeld spuren, schließlich sei für Freitag der nächste Schneefall für Radevormwald vorhergesagt - und dann soll die Loipe im besten Zustand sein. "Noch sind auch keine Parkplätze frei. Da halte ich es für gefährlich, überregionale Werbung zu machen", sagt Ueberall. Sollten sich die Bedingungen in den nächsten Tagen ändern, wird sie sofort reagieren: Dann wird es an der Loipe auch Würstchen geben und ein Toilettenhäuschen aufgestellt, außerdem könnte es dann - wie auch schon mal in den vergangenen Jahren - einen Skiverleih in Önkfeld geben.

Heike Ueberall hofft jetzt aufs nächste Wochenende. "Wir sind auf einem guten Weg mit unserem Probe-Spuren", sagt sie. Die Tourismusbeauftragte hat den Wetterbericht natürlich täglich im Blick und beobachtet die Entwicklungen auf dem Radar. "Vorsichtshalber hatte ich auch schon vergangenen Woche, also vor dem großen Schneefall, den Sprit für den Skibob, mit dem ich die Loipe spure, nach Önkfeld gebracht", berichtet sie. Sie stehe in den Startlöchern und werde Skifans umgehend auch über das Schneetelefon der WFG informieren, falls offizieller Skilanglauf in Önkfeld möglich sein sollte.

Info- und Schneetelefon Tel. 02195 6892220.

Quelle: RP