später lesen Hückeswagen/Oberberg Lappen weg - acht Autofahrer waren deutlich zu schnell 2017-02-15T17:52+0100 2017-02-16T00:00+0100

Häufig hat es in den vergangenen Wochen im gesamten Kreisgebiet geblitzt, genau genommen 1538 Mal. So oft erwischten die Polizei und die Bußgeldstelle des Kreises in Oberberg Verkehrssünder, die zu schnell unterwegs waren.

