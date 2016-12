später lesen Hückeswagen Löwen-Spielgerät braucht Sponsoren FOTO: Busch (Archiv) FOTO: Busch (Archiv) Teilen

Twittern







Die Pläne für ein neues Klettergerüst an der Löwen-Grundschule nehmen konkrete Formen an. Das teilt Gunter Warg vom Schulförderverein mit. Dieser möchte ein größeres Klettergerüst für den Schulhof anschaffen. "Eine Realisierung ist schon für das Frühjahr 2017 geplant", berichtet Warg. Das Klettergerüst soll hochwertig sein und bei dem geplanten Umzug der Löwen-Grundschule in ein paar Jahren ins jetzigen Gebäude der Realschule mitgenommen werden können.