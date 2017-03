Hückeswagen: Lokalpolitiker wollen nicht mehr Geld

Lokalpolitiker sollen ab sofort mehr Geld bekommen - das hat das Landesinnenministerium per Erlass verkündet. Demnach sollen vor allem Politiker in höheren Positionen eine höhere Aufwandsentschädigung erhalten. "Es geht um eine Anerkennung und Aufwertung des kommunalen Ehrenamtes", heißt es aus dem Ministerium. In Hückeswagen profitieren die Vorsitzenden der politischen Ausschüsse davon und bekommen bald 211,90 Euro mehr im Monat. Haben wollen sie das jedoch eher nicht.

"Ein Ehrenamt ist immer Arbeit, und sicher bedeutet es auch Mehrarbeit, wenn man sich besonders in einem Ausschuss engagiert. Aber es geht in der Lokalpolitik nicht alleine ums Geld", sagt Frank Moritz (CDU), der dem Schulausschuss vorsteht. Seit 1994 engagiert er sich als Ratsmitglied, ist in vielen Gremien, opfert seine Freizeit. "Wenn es möglich wäre, würde ich dennoch gerne auf diese zusätzliche Aufwandsentschädigung verzichten", sagt er. Denn diese müsse nicht vom Land, das sie beschlossen hat, gezahlt werden, sondern von der Kommune. "Das heißt, die Stadt Hückeswagen muss für etwas aufkommen, das von einem anderen Gremium beschlossen worden ist. Das ist nicht in Ordnung."

Insgesamt 17.800 Euro Mehrkosten pro Jahr bedeutet die neue Regelung für die Schloss-Stadt. Sieben Vorsitzende der insgesamt neun Ausschüsse sollen monatlich zusätzlich 211,90 Euro bekommen. Basis für die Höhe der Zahlung ist die "normale" monatliche Entschädigung für alle Ratsmitglieder in Hückeswagen, die ebenfalls 211,90 Euro beträgt. Ausgenommen von der Regel sind lediglich der Haupt- und Finanzausschuss, dessen Vorsitzender der Bürgermeister ist, sowie der Wahlprüfungsausschuss, der nicht regelmäßig tagt.

Mit Blick auf die Haushaltsituation der Stadt hatte schon CDU-Fraktionschef Christian Schütte in seiner Rede zum Haushalt in der jüngsten Ratssitzung die neue Regelung scharf kritisiert. Leider müssten auch dieses Mal die zumeist finanzschwachen Kommunen für die Wohltaten der Landespolitik die Zeche bezahlen, hatte er gesagt. Ähnlich sieht es Michael Wolter (UWG), der dem Rechnungsprüfungsausschuss vorsitzt: "Der Erlass ist ärgerlich, weil wir mit einer neuen Summe überrascht werden, die eine Belastung für die Kommune ist." In der Fraktion wolle man nun besprechen, wie man mit der Angelegenheit umgehe. Er könne sich beispielsweise vorstellen, das Geld zu spenden

Das will auch Jörg von Polheim (FDP), Vorsitzender des Bauausschusses, tun. Auch er kritisiert die zusätzlichen Kosten, die nicht vom Land getragen würden. Sehr deutlich wird Egbert Sabelek von den Grünen, Vorsitzender des Betriebsausschusses Freizeitbad. "Ich halte diese Maßnahme für überflüssig, gerade in so kleinen Städten wie Hückeswagen", sagt er. In großen Städten wie Düsseldorf bedeute das lokalpolitische Engagement deutlich mehr Zusatzarbeit, dort sei eine zusätzliche Entschädigung vertretbar. "Aber nicht hier." Auch Sabelek will deshalb sein Geld spenden - an die Partei und einen wohltätigen Zweck.

Während sich auf Landesebene fast alle Parteien für den Erlass ausgesprochen hatten, sieht das in Hückeswagen also ganz anders aus. Eine Ausnahme bildet Hans-Jürgen Grasemann (SPD), Vorsitzender des Planungsausschusses: "Wir haben im Ehrenamt große Probleme, Nachwuchs zu finden. Da finde ich die Idee, es mit einem kleinen finanziellen Anreiz attraktiver zu machen, grundsätzlich richtig." Profit würde die zusätzliche Entschädigung nicht bringen. "Es geht in der Lokalpolitik nicht darum, Geld zu verdienen. Es geht um eine Leistung fürs Gemeinwohl. Und da gehört vor allem Idealismus zu", sagt Grasemann.

Entziehen kann sich die Stadt dem Erlass im Übrigen nicht: Jede Kommune muss ihn in jeder Haushaltslage umsetzen.

