Hückeswagen Mann wird bei Sturz von Baum schwer verletzt

2017-02-07T16:22+0100 2017-02-07T16:55+0100

Ein 58-jähriger Hückeswagener ist am Dienstagmittag bei Baumfällarbeiten auf einem Privatgrundstück in Heide schwer verletzt worden. Der Mann stürzte aus sechs Metern Höhe. Eine Polizeisprecherin schloss nicht aus, dass der Mann in Lebensgefahr schwebte.