Hückeswagen: Mehrere Einbrüche über das Weihnachtsfest

Die Polizei des Oberbergischen Kreises registrierte über die vergangenen Weihnachtsfeiertage von Samstag bis Montag gleich mehrere Wohnungseinbrüche in Hückeswagen.

Unbekannte versuchten dabei in der Zeit zwischen Heiligabend, 23.30 Uhr, und 11 Uhr am darauffolgenden ersten Weihnachtsfeiertag das Schloss an einer Hauseingangstür an der Weststraße zu öffnen. "Sie brachten dafür einen Metallgegenstand in das Schloss ein, der dann aber abbrach, ohne dass die Tür geöffnet werden konnte", teilte Polizei-Sprecher Michael Tietze gestern mit.

Erfolgreicher waren Diebe dagegen am ersten Weihnachtstag, als sie in Wegerhof über ein auf der Rückseite gelegenes Fenster in ein Einfamilienhaus einstiegen. Bei der Tat in der Zeit zwischen 14 und 23.15 Uhr erbeuteten sie Bargeld und einen Laptop.

Mehrere Spielekonsolen stahlen bislang noch unbekannte Diebe ebenfalls am ersten Weihnachtsfeiertag in der Zeit zwischen 14.30 und 20.20 Uhr aus einem Reihenhaus an der Heidenstraße. "Zugang zum Haus verschafften sich die Täter über eine aufgehebelte Tür auf der Gebäuderückseite", berichtete Tietze.

Zeugen, die irgendetwas Auffälliges beobachtet haben, Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sollten sich unter dem Notruf 110 melden.

(rue)