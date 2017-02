Hückeswagen: Mehrheit will Feuerwehrhaus im Brunsbachtal

Stadtrat hat die Weichen für einen Neubau gestellt, in den eventuell auch die Rettungswache einziehen wird. Von Brigitte Neuschäfer

Einen konkreten Beschluss fassten die Politiker noch nicht, deutlich wurde am Dienstagabend in der ersten Sitzung des Stadtrates in diesem Jahr aber: Die große Mehrheit ist dafür, dass das neue Feuerwehrhaus im Brunsbachtal neben dem Parkplatz der Mehrzweckhalle und unterhalb der früheren Gaststätte "Ruhmeshalle" gebaut wird. Diesen Bereich hatte auch das von der Stadt beauftragte Planungsbüro kplan als den am besten geeigneten von insgesamt vier untersuchten Standorten bewertet (die BM berichtete). Ein Teil der für den Neubau benötigten Fläche ist noch im Privatbesitz. Die Stadt sei deswegen in Grundstücksverhandlungen mit dem Eigentümer, bestätigte Bürgermeister Dietmar Persian.

Von den vier vorab untersuchten Standorten scheiden zwei definitiv aus: Der an der L 68 bei Kammerforsterhöhe liegt zu weit außerhalb des Stadtkerns und auch großer Teile von Wiehagen. Die Einsatzzeiten wären für die Feuerwehr zu lang, wenn sie in die dicht besiedelten Räume von Hückeswagen ausrücken müsste. Ein Neubau auf dem heute genutzten Gelände an der Bachstraße kommt nicht infrage, weil das Grundstück im Zentrum deutlich zu klein ist. Aus Sicht der Planer bleiben als grundsätzlich geeignete Standorte der Bolzplatz in Wiehagen und das Grundstück an der Straße Zum Sportzentrum.

Das Brunsbachtal ist dabei nach der Bewertung der Planer erste Wahl, weil der Bolzplatz mitten im dicht besiedelten Wohngebiet von Wiehagen liegt und die Erschließung über die steile August-Lütgenau-Straße problematisch ist. Hinzu kommt, dass die Stadt den Bolzplatz trotz der Proteste von Anwohnern weiterhin für den Neubau von Mehrfamilienhäusern nutzen will.

"Von den vier untersuchten Standorten scheint uns der im Brunsbachtal am ehesten geeignet", sagte nun Frank Moritz (CDU) im Rat. Dem schlossen sich SPD und Grüne an. Weiterhin sehen die Christdemokraten aber auch die Möglichkeit, das neue Feuerwehrhaus nur wenige Meter Luftlinie entfernt auf einem Teil des Stadtpark-Geländes zu bauen. Dieser Standort war vorab nicht untersucht worden, weil der Park aus Sicht der Stadtverwaltung als grüne Erholungsfläche direkt am Zentrum erhalten bleiben sollte.

Weiter beraten wird nun erst einmal in einem neu eingerichteten "Arbeitskreis Feuerwehr", dem Politiker aller Fraktionen im Rat angehören. Darin wird auch darüber gesprochen, die Rettungswache des Oberbergischen Kreises, die jetzt noch im früheren Marienhospital untergebracht ist, räumlich ins neue Feuerwehrhaus zu integrieren. Dafür hat sich schon frühzeitig vor allem die FDP stark gemacht. Er habe deswegen auch bereits Gespräche mit Landrat Jochen Hagt geführt, sagte Persian. Der Kreis stehe dem grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber und werde nun die Möglichkeiten genauer prüfen, sagte Persian.

