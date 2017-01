später lesen Hückeswagen Messe informiert zukünftige Häuslebauer FOTO: Malz (Archiv) FOTO: Malz (Archiv) Teilen

2017-01-16

Die wirtschaftliche Entwicklung wird immer schwerer vorhersehbar. Anstatt endlich einmal in ruhigeres "Fahrwasser" zu gelangen, hat das Ergebnis der Präsidentenwahl in den USA nur noch für zusätzliche Unsicherheit gesorgt. Zumal die Geldinstitute bereits mit Negativzinsen arbeiten. Investitionen in Wohneigentum gelten daher mehr denn je als der "sichere Hafen" für Kapitalanlagen. Da jedoch eine Investition in den Bau oder den Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung eine Entscheidung bedeutet, die Auswirkungen auf einen langen Zeitraum hat, sind viele Faktoren zu berücksichtigen. So stehen bei Immobilien im Oberbergischen Kreis der Kaufpreis und damit die Finanzierungsfrage ganz oben.